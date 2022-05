Cómo se convirtió una empresa en uno de los mejores sitios de trabajo para mujeres

El Banco Galicia logró el primer puesto dentro del ranking de GPTW que destaca los mejores sitios de trabajo para mujeres, en la categoría de empresas de hasta mil empleados (Créditos: Prensa Galicia)

Galicia logró este año el primer puesto dentro del ranking de GPTW que destaca los mejores sitios de trabajo para mujeres del país, dentro de la categoría de empresas de más de mil empleados. Esta lista se elaboró a partir de la opinión de 77.361 colaboradores de 152 empresas; con el objetivo de impulsar la diversidad de género en las organizaciones del país.

Para conseguir la certificación, la firma fue evaluada según su capacidad para disminuir la brecha de género y crear entornos de trabajo inclusivos e igualitarios. Esta resolución se enmarca dentro de Great Place to Work For All (para todos), que alienta a las organizaciones a enfocarse en maximizar el potencial de sus empleados y a crear una experiencia positiva para ellos, más allá de su sexo o puesto en la empresa.

En esa línea, el banco aseguró que hace cuatro años se embarcó en el desafío de fomentar la equidad de género a través de iniciativas y programas enfocados en generar una cultura de la inclusión, el trato igualitario y el bienestar de sus empleados.

La iniciativa Great Place to Work For All alienta a las organizaciones a crear una experiencia positiva para todos los empleados, más allá de su sexo o puesto en la empresa (Créditos: Prensa Galicia)

“Es un orgullo haber sido reconocidos como uno de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 por Great Place to Work. Sin duda, es un reconocimiento al esfuerzo por crear y mantener un gran lugar de trabajo para todas las personas. Desde hace mucho tiempo, para Galicia la inclusión, el trato igualitario y el bienestar de nuestros colaboradores son valores transversales a nuestra cultura y son parte de la manera en que se genera cada una de las acciones e iniciativas, donde las personas estamos en el centro de cada decisión que se toma. Por eso, tener una cultura inclusiva es parte de nuestra estrategia, porque los resultados de toda una organización son también mejores cuando los obtenemos en equipo, al construir lugares para trabajar donde se generan relaciones de confianza”, afirmó Fabián Kon, CEO de Banco Galicia.

Dentro de las estrategias para convertirse en una compañía igualitaria, Galicia firmó en 2018 los Principios de Empoderamiento de la Mujer -una guía que orienta a las empresas en su camino de promoción de la equidad de género- elaborado por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas.

Es por eso que una de sus principales metas es la de contar con un 30 por ciento de mujeres en posiciones de liderazgo para el año 2030. Para lograrlo Galicia asegura que definió cuatro pilares claves: igualdad, flexibilidad, desarrollo de talento y equilibrio en la búsqueda de la representatividad femenina en todos los niveles de la organización.

Dentro de las iniciativas del Banco Galicia se encuentra la inyección de talento en áreas críticas, un programa de fidelización de altos potenciales, acciones de marca empleadora dirigida, y programa de becas mujeres STEAM, para contribuir a cerrar la brecha de género en el área de tecnología (Créditos: Prensa Galicia)

Además, la Gerencia de Personas de la firma cuenta con un KR trimestral que busca aumentar los puestos de trabajo femeninos en posiciones de C-suite (miembros de mayor rango de jerarquía en una estructura organizacional).

Dentro de las iniciativas que propone se encuentra la inyección de talento en áreas críticas, un programa de fidelización de altos potenciales, acciones de marca empleadora dirigida, y un programa de becas mujeres STEAM -área de estudios en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática-.

Este no es el único enfoque de Galicia. La firma asegura que también tiene una estrategia de sustentabilidad y de política ambiental, que busca minimizar el impacto -tanto directo como indirecto- de su actividad; una estrategia de inversión social basada en los ejes de educación, promoción laboral y salud, y una política de cuidado y restauración del patrimonio histórico y de las organizaciones civiles.

Además, lleva adelante el Programa Interactivo de Ayuda por Regiones (PRIAR): una iniciativa solidaria y voluntaria creada por colaboradores y excolaboradores del Galicia, nacida en 2002 y que funciona en el marco de la “Asociación Civil Ayudando a Ayudar”.