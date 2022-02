Es una de las máximas promesas del tenis argentino, se prepara para el Abierto de Chile y sueña con ser número uno

Con 20 años es la promesa del tenis argentino (Crédito: Prensa FILA)

“Cuando voy a un torneo, voy a ganarlo”, asegura con determinación Juan Manuel Cerúndolo. Una joven promesa del deporte argentino que, con tan solo 20 años, cosechó grandes victorias en su carrera. “La Compu”, “Hannibal Lecter” o “Barman”, como es conocido entre el público que lo alienta, se prepara para triunfar en el Abierto de Chile. Su arma, la derecha. Su sueño, ser número uno.

“Arranqué desde que tenía más o menos tres años. Básicamente desde que nací, porque mi papá fue jugador profesional, mi mamá fue jugadora, no llegó a ser profesional, pero fue jugadora. Ellos tenían una academia de tenis donde eran entrenadores y desde chiquito arranqué con la raqueta. También mi hermano jugaba al tenis y entonces toda la familia estaba orientada hacia el tenis”, recuerda Juan Manuel.

El atleta describe que el deporte es parte del ADN familiar y está presente en largas cenas e infinidad de conversaciones donde “se respira tenis”. “Mi hermana juega al hockey, entonces de vez en cuando vamos un poco para ese lado. Está bueno porque nos entendemos, entendemos que hay altibajos, momentos buenos y momentos malos”, revela el actual número 80 del mundo.

Su pasión por el tenis creció año a año y así también su habilidad y juego en la cancha. “En mi caso fue particular porque desde chiquito era muy bueno. A los doce salí campeón sudamericano y fui número uno en Argentina. Después gané el Orange Bowl, que es el torneo más importante de la categoría sub-12 y entonces ahí me di cuenta que me quería dedicar al tenis profesional. Sabía que podía hacerlo y tenía demasiadas ganas, me gustaba mucho”, comenta Cerúndolo.

Se define como un jugador táctico, con un buen planteo de los partidos. La paciencia es una de sus claves y la derecha se convierte en su mayor arma. “Creo que es donde más daño hago y donde trato de buscar el punto”, confirma. En su lista de victorias se encuentran grandes figuras del tenis como Pablo Cuevas, Miomir Kecmanović, Thiago Monteiro, Federico Coria y Albert Ramos. Además, en 2021 levantó la copa del Córdoba Open, donde cosechó su primer título ATP.

Reencontrar la magia

El desarrollo de la pandemia fue uno de los momentos más duros para los deportistas profesionales. El alto en la competencia y la ausencia del público en la tribuna fue uno de los mayores desafíos para los atletas.

“En ese momento, cuando todo estaba parado, la verdad me costaba mucho entrenar, no encontraba motivación, no tenía objetivos. Era como entrenar para nada. Cuando volvió la competencia, volví a mis hábitos de profesional y cambié muchas cosas. Creo que ahí es como que reecontré un poco la magia con el deporte”, revela Juan Manuel.

“Reencontrar la magia” justamente es el concepto que recorre junto a Fila, firma que lo acompaña desde los 11 años en cada paso de su carrera. “Con Fila tengo un vínculo hace muchos años, la verdad es que me ayudaron mucho y me siguen ayudando. Me acompañan desde que tengo 11 años, es impresionante. Estoy muy contento con ellos y me gusta mucho la marca”, destaca la joven promesa.

Y si de compañía se trata, el público no solo se transforma un gran aliento para el joven en puntos difíciles, sino que también lo anima a mejorar su desempeño. “Creo que es increíble que el público vuelva a estar en la cancha, te da como una motivación y una energía extra que hay veces que la necesitás. Cuando jugás de local, la verdad es que se siente mucho”, relata Cerúndolo.

En el horizonte se asoma el Abierto de Chile (ATP 250), y más tarde, el Masters de Indian Wells. Pero su mayor anhelo es conquistar los grandes courts del mundo. “Mi máximo sueño es ganar un Grand Slam, Roland Garros o Wimbledon, y obviamente, aspirar al mayor ranking posible siendo el máximo sueño ser el número uno del mundo”, concluye decidido el talentoso deportista.