Costa atlántica: los dueños de utilitarios disfrutaron de un verano exclusivo

Ford Summer Energy acompañó a sus clientes en el verano (Crédito: Prensa Ford)

Con presencia en los principales centros turísticos de la costa atlántica, Ford ofreció momentos exclusivos durante todo el verano. En Pinamar Norte y en Cariló la compañía exhibió su línea de productos, incluidos sus más recientes lanzamientos: la Maverick, la nueva F-150 Raptor y la nueva F-150 híbrida, la primera Pick-Up híbrida del país.

Cada visitante fue guiado por el asistente virtual FORDi por un recorrido ágil e intuitivo, con información de los productos y la posibilidad de iniciar la compra de un vehículo. Además, la aplicación ofreció nuevas funcionalidades como solicitar un test drive en los stands, detalles de los servicios de posventa disponibles y la compra de repuestos y accesorios.

El test drive Ranger fue uno de los imperdibles de la propuesta de Ford (Crédito: Prensa Ford)

En ambos destinos Ford desplegó su nueva solución de movilidad Ford Go, la plataforma de car sharing que permite tener un Ford on demand de manera ágil. Ambos espacios funcionaron como Ford Go Points donde las personas podían retirar y devolver su vehículo. En Pinamar, además, la empresa contó con un campus off-road donde, los que alquilaron un vehículo 4x4 desde Ford Go, experimentaron su robustez y potencia.

La Travesía Nocturna fue una experiencia diferente en la que se vivió una increíble aventura por los médanos en la noche de Pinamar. Luego de una charla técnica, dueños de Pick-Ups hicieron un recorrido a modo de caravana por el sendero exclusivo en los médanos con unidades de flota. Todo culminó con una picada en el stand de Ford.

La F150 Raptor protagonizó el Raptor Day (Crédito: Prensa Ford)

Asimismo, los interesados en probar la Ranger pudieron disfrutar del Ranger Sunset donde se expuso al máximo la energía que transmiten las Pick-Ups Ford. Después de una clínica off-road de la mano de Gerónimo Chemes, pudieron participar de un exclusivo show del poder de la Raza Fuerte a través de un recorrido por los senderos de Ford en los médanos, concluyendo en el stand con un tapeo, la barra y un espectáculo musical.

El Raptor Day, por su parte, fue una explosión de adrenalina por los médanos con los mejores exponentes de la Raza Fuerte de Ford. La actividad convocó a los clientes de F-150 Raptor y Ranger Raptor en el stand de Pinamar para ir juntos a un punto designado en los médanos donde los esperaban pilotos profesionales. Ellos llevaron a los clientes a unas vueltas off-road para demostrarles el potencial del producto que poseen.

La experiencia Raza Fuerte Night Session del 19 de enero fue el clásico encuentro de clientes de Pick-Ups Ford y el más importante de Latinoamérica. Consistió en reunir a clientes del segmento en el stand para, luego de una charla técnica, marchar en caravana hasta circuito exclusivo de Ford en los médanos y culminar nuevamente en el stand con un servicio de catering y barra. Allí también los esperaba un show de Hilda Lizarazu.

La Maverick fue presentada en Cariló (Crédito: Prensa Ford)

Ford Summer Energy también llegó a Mar del Plata con una serie de acciones donde el golf y el surf fueron protagonistas. Junto a la Asociación Argentina de Golf, del 3 al 8 de enero Ford estuvo presente en el Abierto del Sur dando inicio a la temporada de golf nacional. Asimismo, para acompañar a los amantes del surf, la automotriz ofreció diferentes propuestas junto a la Asociación de Surf Argentina.

En Uruguay, como cada año, Ford estuvo en el Herencia Day Trip en Punta del Este, el esperado encuentro que reúne a dueños de motos clásicas y clientes de Mustang de todas las décadas. Con ellos recorrió las rutas del país vecino en una caravana presidida por el Mustang Mach 1, el Mustang GT y los exponentes de la Raza Fuerte.