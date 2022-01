Cuáles serán los lenguajes digitales más pedidos por las empresas en 2022

(Crédito: Prensa Digital House)

Mientras la tecnología avanza, el mercado laboral se modifica. Como parte de esos cambios, las formas de comunicarse se transformaron. Así, los ecosistemas en la web pasaron a tomar cada vez más relevancia, ya que cuentan con sus propios códigos y léxicos. Para comprenderlos es necesario introducirse en este nuevo mundo que rápidamente captó el día a día. De este modo, Digital House ofrece un curso de programación web full-stack, que ayuda a capacitarse en esa dirección.

Como parte del esquema, se enseñan los distintos programas especializados en programación como TML, CSS, JavaScript y NodeJS. También, se pone el foco en los fundamentos básicos del desarrollo web: Git, IDE y consola de texto.

El contexto mundial demostró que estos programas son los que más se buscan en las distintas empresas de la industria. Así, el último informe de State of the Developer Nation, de la firma Slash Data, recolectó información de más de 19 mil programadores en 160 países y arrojó que al tercer trimestre de 2021 los principales lenguajes son Java Script, Python, Java, C++ y PHP.

Otro dato que lanzó el informe es que unos 16.5 millones de desarrolladores alrededor del planeta utilizan JavaScript, convirtiéndose en el lenguaje de programación más usado. De este modo, el curso está preparado para que el graduado pueda sumergirse de lleno en el mercado laboral del futuro.

Por otro lado, un dato a tener en cuenta es que todos estos programas están diseñados para que el alumno aprenda basándose en la práctica y en pocos meses. De esta manera, el graduado podrá sumar conocimientos tanto de frontend como de backend y, además, conocer las bases de las metodologías de trabajo que utilizan hoy las organizaciones para poder ser productivo desde el primer día laboral. La duración de la capacitación es de 6 meses y medio.

También, el alumno aprenderá a crear sistemas robustos que permitan mantener, modificar y consultar información relevante de manera rápida, segura y escalable. Se capacita en el armado de bases de datos, que hoy son una de las formas primordiales de organizar la información, ya sea en estructuras o en jerarquías. Por eso, se dicta una introducción a bases de datos relacionales y al modelado de este tipo de formato.

Por su parte, la modalidad del curso es remoto; desde la inscripción hasta la entrega del certificado de graduación. Por eso es posible acceder a este tipo de cursos desde cualquier lugar del mundo.

Una vez inscripto, la metodología de trabajo se realiza en equipo y de manera colaborativa: uno de los valores fundamentales con el que cuenta Digital House como forma de enseñanza. De esta manera, las tareas que concrete el alumno serán seguidas de cerca por los profesores que dicten las distintas clases. Para esto, se utilizan metodologías Ágiles, como el programa SCRUM, que le da un seguimiento progresivo del trabajo realizado por los cursantes.

Otra de las ventajas que ofrece Digital House es que los graduados pasan a formar parte de una Bolsa de Empleo con las empresas más destacadas de la industria digital. Esto es un valor añadido que motiva a los alumnos a aprender la mayor parte de recursos posibles para después rápidamente pasar a práctica dentro uno de los oficios más buscados en el mercado laboral y con más vacantes disponibles.

Las oportunidades después de comprender este nuevo lenguaje hoy parecen infinitas. El mundo pasó a girar en torno a lo que pasa en la web y su arquitectura digital. Para comprenderlo es necesario contar con estos conocimientos y así fortalecer lazos con las nuevas tecnologías y ser uno mismo el próximo diseñador de lo que viene.