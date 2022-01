Mili recibió el apoyo que necesitaba y podrá audicionar en el Royal Ballet de Londres

Mili fue seleccionada pero no podía viajar porque no contaba con el dinero para los pasajes (Crédito: Familia Cerruti Ruiz)

Milagros Cerruti Ruiz, más conocida como Mili o Miluz, es una adolescente tucumana estudiante de ballet del Teatro Colón. Recientemente se convirtió en la única chica argentina elegida para audicionar en el Royal Ballet de Londres y tener la posibilidad de obtener una beca en esta célebre academia.

Una semana antes de viajar, Mili aún no contaba con los fondos suficientes para realizar el traslado en avión desde su provincia natal. Si bien el gobierno de Tucumán le brindó dinero y la embajada de Argentina en Londres le garantizó el hospedaje para ella y su madre, aún no contaban con pasajes ni el dinero para sus clases de preparación para la audición en Londres que comienzan el lunes 10 de enero y así presentarse, seis días después, frente a las autoridades del Royal Ballet de Londres.

Tras conocer su historia y verse conmovido por esta talentosa niña, Gerardo Berra, CEO de Turismo Felgueres, movilizó a su equipo para contactarla y ofrecerle su ayuda con todo lo necesario para viajar. De este modo, el 1 de enero Mili ya contaba con los pasajes, PCR, seguros de viaje, hospedaje en Buenos Aires y chofer a disposición para poder iniciar esta experiencia tan importante para su carrera. El 2 de enero salió junto a su madre rumbo a Londres.

Milagros Cerruti ya está en Londres para audicionar en el prestigioso Royal Ballet tras prepararse en el Teatro Colón (Crédito: Prensa Turismo Felgueres)

“Le sacamos a Mili y a Andre los pasajes para venir desde Tucumán hasta Buenos Aires, pudieron descansar una noche en un hotel invitadas por nosotros y luego tomaron su vuelo a Londres. Cuentan también con pasajes de regreso a fines de enero”, confirma Berra y agrega: “Lo que más nos impresionó de Mili fue su historia, la dedicación tanto de ella como de su madre mudándose a Buenos Aires para que pueda seguir formándose y cumpliendo sus sueños. Son esfuerzos que requieren de mucho coraje y voluntad”.

Turismo Felgueres proporcionó los pasajes desde Tucumán hasta Londres ida y vuelta, el hotel en Buenos Aires y los seguros de viaje. En tanto, la Embajada Argentina en Londres colaboró con los trámites de PCR en Londres para no tener dificultades debido a la pandemia, además de otras gestiones. Mili y su familia no podían creer que, en tan solo dos días, iban a estar haciendo el viaje, ya que habían estado trabajando muy duro haciendo ferias y eventos para juntar dinero, pero no alcanzaba.

Tras la muestra de apoyo de la empresa, la bailarina y su madre se mostraron muy agradecidas. “Andrea no lo podía creer, nos preguntaba qué habíamos visto en Mili. No solo vimos que Mili tiene un gran potencial y ayudándola en sus viajes puede estar cada vez más cerca de ser una gran bailarina profesional, sino también la voluntad de ambas, la buena predisposición ante las situaciones, la búsqueda constante de que Mili crezca, buscándole profesores de ballet y tratando de generar ingresos para que pueda alcanzar sus objetivos como bailarina. Turismo Felgueres vio un gran potencial en ella y seguirá acompañándola en su carrera por mucho tiempo”, manifiesta Berra.

La joven bailarina podrá cumplir su sueño gracias al apoyo de la reconocida empresa de turismo (Crédito: Familia Cerruti Ruiz)

Es la primera vez que Turismo Felgueres realiza este tipo de acciones y considera que solo es la primera de muchas ya que busca aportar su granito de arena en profesionales vinculados al mundo del deporte, del arte y otras disciplinas. “Estamos muy contentos de poder acompañar a Mili, una niña tan profesional y dedicada. Su audición en el Royal Ballet de Londres es un momento tan especial, es un gran desafío para ella, que queríamos que pueda focalizarse en su audición sin preocupaciones. Ese fue el mensaje que le transmitimos a ella y a su mamá desde el primer llamado”, sostuvo Gerardo Berra.

En el marco de su apoyo al talento argentino, la compañía estará acompañando a Milagros Cerruti Ruiz en cada etapa de este proceso y en el futuro espera seguir colaborando con sus viajes, ya que si avanza en la audición de este mes, en abril ingresará al Royal Ballet y nuevamente contará con el apoyo de la empresa para los traslados.