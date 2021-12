Nuevas becas para que cientos de mujeres aprendan a andar en moto

Nuevos vientos de libertad femenina, moverse en moto (Crédito: Prensa YPF)

No hace mucho tiempo, la pasión por las motocicletas era un tema masculino. Las mujeres solo tenían reservado el asiento de acompañante. Belén Couso, empresaria, triatleta y fundadora de Mujeres al Mando, la primera comunidad de mujeres motociclistas y la más grande de América Latina con 20 mil miembros, conoce mucho sobre las dificultades que aún tienen muchas mujeres para aproximarse al mundo de este vehículo. Las mujeres que se acercan a esta comunidad cuentan que existía esa creencia de que las motos estaban destinadas solo para los varones. Que tampoco tenían acceso a alguien que les enseñara o, peor aún, que les prestara la moto.

Hoy esos obstáculos se están cayendo. El empoderamiento femenino avanza a toda velocidad. Quien quiera aprender a andar en moto hoy lo tiene más fácil que nunca gracias a esta alianza entre Mujeres al Mando e YPF Serviclub. Sus becas permiten que muchas mujeres puedan incorporar en sus vidas esta nueva movilidad, de forma gratuita. Serviclub es el programa de fidelización de YPF que ofrece beneficios a sus socios y, en esta oportunidad, a través de su Comunidad Women facilita estas becas para que “puedan subirse a la moto y ponerse al mando de su independencia”.

Desde YPF Serviclub manifiestan que el propósito es incluir a la mujer en este espacio poco desarrollado para ellas, integrarlas y apoyarlas en su autonomía, libertad, aventura y salida laboral. “En estas clínicas de aprendizaje queremos que las mujeres, sobre todo aquellas que no tienen experiencia, se sientan seguras y salgan con el conocimiento fundamental para incorporarse al ecosistema de movilidad con plena autonomía para ellas y qué mejor de la mano de esta maravillosa comunidad llena de actitud”, destacan.

Desde 2017, Mujeres al mando se dedicó a vincular mujeres para formar esta gran comunidad femenina de motociclistas. Según Couso, son mujeres que no solo se suben a una moto, sino a un motor de vida, símbolo de independencia, pero que es sobre todo una actitud. “Entran caminando y se van andando”, asegura la creadora de Mujeres al Mando, quien suele ser muy motivadora cuando se suma una nueva integrante a su comunidad. Les dice “hoy te convertís en rider”, a lo Mascherano.

Las clínicas para aprender a andar en moto sirven para salir con seguridad a las calles (Crédito: Prensa YPF)

En su primera experiencia en moto Belén Couso ya se dio cuenta de que era lo suyo y que no se bajaría más. Quería una moto de alta cilindrada, pero no le alcanzaba el presupuesto. Un amigo le ayudó a armar una moto chica a lo Harley Davidson. A lo largo de estos años, durante sus recorridas en moto, la han seguido, le han hecho fotos. Ver una mujer en una chopera no es cosa de todos los días. Más si se trata de una moto de 300 kilos. Su recomendación, de todas formas, es empezar con una moto liviana. Mujeres al Mando quiere romper con los estereotipos y que sea cada vez más natural esta imagen en la ciudad y en travesías por las rutas argentinas.

La solidaridad forma parte de la camaradería de esta comunidad. Uno de los encuentros más queridos de las Mujeres al Mando es la Ruteada solidaria, donde miles de motociclistas aportan juguetes y salen a repartirlo a comedores, hogares, hospitales. Dice que a los chicos les encanta verlas llegar en moto y recibir los regalos. Son la versión moderna de Papá Noel.

Varias empresas apoyan esta aventura femenina hacia el mundo de las motos. Se suma Zanella, una de las líderes en fabricación de motos, brindando los vehículos con los que se aprenden durante las jornadas. También se suma Santander Women, la primera propuesta integral para la autonomía económica de la mujer en la Argentina. Acompaña a las mujeres en su progreso, acercándoles el acceso a herramientas de formación, inclusión financiera y networking para potenciar su crecimiento personal y autonomía.

Cabe destacar, que la pandemia resultó ser un factor decisivo para que muchos se pasaran a las dos ruedas. Por un lado, es ideal para evitar las aglomeraciones y por el otro, porque brinda una libertad sensorial única. El viento en la cara y el aire libre se disfrutan mucho más. Tomar la decisión de pasarse a la moto, puede ser un paso más simple de lo imaginado.