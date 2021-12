Innovadores dispositivos llegaron a una importante cadena de fragancias y cosmética de lujo

(Crédito: Prensa Rouge)

En estos días festivos, época para regalar y autorregalarse, su nueva tecnología en forma de tótem ayuda a encontrar ese aroma que tanto gusta en poco tiempo y sin vueltas. Se trata de una innovación de Rouge, la cadena número uno de cosmética de lujo, que busca mejorar esta experiencia en todos sus locales ofreciendo un dispositivo que ayuda a descubrir fragancias según gustos, esencias y más criterios.

En base al perfume que el usuario prefiera, puede obtener un listado de otras fragancias similares (Crédito: Prensa Rouge)

El dispositivo o tótem digital contiene una aplicación que en su corazón aloja información de miles de fragancias, no solo las actuales, sino también aquellas que hayan existido en el mundo. Para el cliente, la operación es sencilla. Tiene la posibilidad de introducir el nombre o las notas olfativas de una fragancia. De forma inmediata, se despliegan en la pantalla las opciones con notas de base, corazón y salida, similares a los de la búsqueda. “De esta esta forma, se obtienen diversas alternativas para adquirir una nueva fragancia con notas similares y que emule las mismas sensaciones de aquella que se quiere reemplazar, cambiar o que ya no se encuentra más en el mercado. Esta selección permite que la prueba de fragancias en las tiendas Rouge sea más efectiva y enfocada en los gustos de las personas”, destacan desde la cadena de lujo. Es una muy buena noticia, especialmente para quienes quieren volver a llevar en la piel ese perfume que por distintas razones no está en el mercado y que nunca se olvida. Ya se sabe que el recuerdo de olores y aromas es mucho más intenso y duradero que el de otros sentidos.

Probar maquillaje ahora es una tarea fácil, gracias a los nuevos espejos mágicos de realidad aumentada (Crédito: Prensa Rouge)

Quien vaya de compras a sus tiendas de Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich y DOT se encontrará con más experiencias premium. La novedad es que no hará falta probar maquillajes sobre la piel. Cero contacto gracias a la realidad aumentada de su magic mirror. Como por arte de magia podrán ser probados en 3D diferentes tonos de labiales, sombras, rubores y bases de maquillaje. Así lo explican desde Rouge: “el Magic Mirror es un dispositivo electrónico cuya función es realizar una imagen virtual del consumidor probando productos de maquillaje, una experiencia única y diferente de compra”. Habrá que verlo y vivirlo en 3D para saber de qué se trata. Este dispositivo evitará la incomodidad de las pruebas reales de maquillaje, incluso algo tan simple como mancharse con bases en la mano. Nada mejor que ver los colores en cuestión de segundos en la pantalla y asegurarse de que sientan bien. Incluso, la tecnología invita a jugar, a romper con lo establecido, animarse a nuevos tonos. No cuesta nada hacerlo.

El objetivo de Perfumerías Rouge fue poner al alcance una herramienta novedosa y vanguardista para convertirse en pioneros en el mercado al traer esta tecnología que permite guiar al cliente en la búsqueda de la fragancia que prefiera o que mejor lo define.