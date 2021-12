Cuáles son los videojuegos favoritos de esta temporada

Marvel’s Spider-Man Morales está en oferta en PlayStation (Crédito: Prensa PlayStation)

La guía de regalos de vacaciones de PlayStation comenzó el 13 de diciembre con una oferta especial para estas fiestas. Disponible hasta el 5 de enero, incluye importantes títulos así como promociones en juegos. También, la compañía realiza un descuento del 50% en las membresías del servicio de suscripción PlayStation Plus por un año.

De este modo y durante cuatro semanas, los usuarios que cuenten con consolas de PlayStation o los que simplemente deseen regalar algún juego a una persona querida, podrán acceder a ofertas en juegos, títulos seleccionados en la tienda y otros beneficios. Entre los lanzamientos más importantes del año, estas ofertas están enfocadas en una variedad que va desde juegos de disparos en primera persona, acción y aventura, deportes, plataformeros y de contenido familiar, entre otros.

Entre los más destacados de la guía de regalos de vacaciones de PlayStation en la Argentina se encuentra Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5 o en su versión en castellano “Ratchet y Clank: una dimensión aparte”. En este título, una dimensión aparte se apoya en la saga del futuro ya que, de alguna manera, continúa los sucesos que tuvieron lugar en Ratchet & Clank: Into the Nexus. Explora a toda velocidad una variedad de mundos llenos de acción, gráficos alucinantes y un arsenal demencial, con la llegada explosiva de los aventureros intergalácticos.

“Ratchet & Clank: una dimensión aparte” está en la lista de regalos con descuento (Crédito: Prensa PlayStation)

Otro título que la compañía ofrece con un descuento especial es Returnal | PS5 . Tras un aterrizaje forzoso en este mundo cambiante, Selene debe explorar el paisaje desolado de una antigua civilización para escapar. Aislada y sola, tiene que pelear con uñas y dientes para sobrevivir, pero se ve derrotada una y otra vez, y no tiene más opción que volver a empezar su travesía cada vez que muere en este estilo de juego roguelike implacable. En Returnal, cada ciclo ofrece combinaciones nuevas que obligarán al fanático de PlayStation a superar sus límites y lanzarse al combate con una estrategia diferente una y otra vez.

Por otra parte, también estará disponible Marvel’s Spider-Man Morales | PS4 & PS5 . Después del éxito de Marvel ‘s Spider-Man, una nueva historia ofrece a los usuarios ponerse al día con los hechos ocurridos en el título anterior a través de Miles Morales. Esto permite saber más o menos de dónde viene el protagonista, cómo obtuvo sus poderes y cuál es su rol como protegido y aprendiz de Spider-Man.

Uno de los juegos que se suma a la lista de ofertas es Demon’s Souls | PS5 , la remake que dio comienzo a otra generación con la nueva PlayStation 5 y creador de la saga Dark Souls. Juegos de acción en tercera persona con elementos de rol, un énfasis en un combate que no perdona errores, batallas épicas contra jefes de nivel y un diseño soberbio de niveles como pocas veces se puede apreciar en un videojuego.

Varios accesorios están con descuento hasta el 13 de enero (Crédito: Prensa PlayStation)

Además de las ofertas vinculadas a los juegos, la guía de regalos de vacaciones de PlayStation incluye una serie de accesorios. La consola PlayStation 5 da rienda suelta a nuevas posibilidades de poder experimentar una carga ultrarrápida, una inmersión más profunda con soporte para retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y audio 3D en su línea de accesorios: el control inalámbrico DualSense, la estación de recarga de DualSense, los auriculares inalámbricos PULSE 3D, la cámara HD y el control multimedia.

Hasta el 19 de diciembre la membresía de PlayStation Plus de 12 meses también estará con descuento y se podrá adquirir por 19,99 dólares más impuestos para nuevos usuarios.