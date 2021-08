Cómo las empresas contribuyen en la búsqueda de un mundo más sostenible

Tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente es un compromiso sostenido por adidas (Créditos: Getty)

Revertir el impacto del desarrollo tradicional y del abuso del medio ambiente para generar una vida más sostenible es cada vez más urgente. Esto está dando lugar a múltiples y muy diversas acciones, cuyo éxito, sin embargo, se fundamenta en el compromiso y la acción individuales.

Para elevar la conciencia medioambiental cambiando la forma en la que se mira el mundo actual y futuro, adidas desarrolló una serie de podcast que destaca la transición de las generaciones más jóvenes hacia la sostenibilidad. El ciclo conducido por la economista y concientizadora socioambiental Agustina Legasa, conocida como Blonda Verde, acompañada por diversos invitados, visibiliza problemáticas ambientales y brinda herramientas para que las personas se conviertan en protagonistas de los cambios que encaminan a la solución.

¿Por dónde comenzar?

“Si estamos mostrando una sola problemática estaríamos dejando varias aristas que son muy importantes. Cada uno de nosotros, en distintos ejes, puede actuar de diferentes maneras, tratamos de no hacer foco en solamente una problemática sino visibilizar todo”, manifestó Clara Molteni, representante de la organización sin fines de lucro Eco House, que trabaja en acelerar la transición hacia una economía más justa, sana y sostenible.

El tema medio ambiente entró en la agenda mundial a principios de los 90 y hubo grandes cambios positivos, aunque no suficientes. “Es necesario promover una forma de desarrollo que contemple no sólo el eje económico, como el que estamos viviendo hoy en día, sino que también tenga en cuenta el eje ambiental y el social”, afirmó en tal sentido Molteni, en línea con el trabajo de su organización.

El plástico está contaminando todos los rincones del planeta

Desde 2015, adidas fabricó más de 30 millones de pares de calzado usando Parley Ocean Plastic, residuos plásticos interceptados en playas y comunidades costeras para evitar que contaminen los océanos. El interés de la marca por reducir la contaminación marina por plástico dio lugar al podcast junto con Unplastify.

El plástico es bueno, pero actualmente se lo usa en exceso. “En Unplastify decimos que el problema no es el material en sí, sino su uso y abuso, cómo usamos de manera descartable un material que no se degrada”, dice Agustina Besada, cofundadora de esta empresa social que tiene como misión cambiar la relación humana con el plástico.

El problema del plástico es que no se degrada y no se asimila con el ambiente sino que solo se descompone en pequeñas piezas. Ciertas investigaciones arrojan que podrían impactar en la salud, ya que quedarían alojados en algunos alimentos provenientes del mar.

“Hay un montón de esfuerzos que se dedican a limpiar los océanos. Podemos diseñar infraestructura para evitar que a través de los ríos se contaminen los océanos, podemos mejorar los sistemas de gestión de residuos. Pero lo más efectivo es bajar el consumo de los plásticos que no se pueden reciclar y eso lo podemos hacer todos, empezar a desplastificarnos”, dijo Besada en relación sobre qué hacer para modificar la contaminación con plástico.

Este año, en el marco del Día Mundial de los Océanos que se celebra el 8 de junio, adidas realizó la cuarta edición de Run For The Oceans, una carrera en la que, por cada kilómetro recorrido, cada participante limpia el peso equivalente a 10 botellas plásticas en las zonas costeras para convertirlo en ropa deportiva de alto rendimiento. Run For The Oceans se expandirá para crear un espacio comunitario digital y físico más inclusivo. Para 2025, adidas busca lograr una participación de 40 millones de personas.

El mundo se puede cambiar desde casa

Las acciones cotidianas de cada persona colaboran a concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas. Si todos los ciudadanos incorporan hábitos sostenibles en su día a día y fueran conscientes de lo que compran, consumen y tiran ¿cuánto se tardaría en que el mundo sea un lugar mejor?

“Uno solo no puede hacer todo pero todos podemos hacer algo, lo que esté a mano, considerando las condiciones en las que uno vive y los recursos que uno tiene. Es cuestión de ver hoy qué tengo a disposición y qué puedo mantener a lo largo del tiempo, sabiendo que va a tener un impacto positivo”, sostiene Mercedes Orozco de Eco House.

“Una de las cuestiones a observar es el ciclo de vida de un producto y su impacto socioambiental porque una vez que una persona lo tiene en sus manos, está bajo su responsabilidad”, sostiene Orozco. Analizar desde los materiales con los que están hechos los productos que se utilizan a diario hasta qué destino tienen los mismos una vez que ya no se usan es una de las claves para encaminarse hacia un consumo más sostenible.

“Por suerte son tantas las maneras que influimos en el ambiente con cada decisión que tomamos, que también son muchísimas las maneras en las que podemos ayudar”, concluye Orozco. La clave es comenzar a consumir de una manera distinta.