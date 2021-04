Comprar bebidas a buen precio y sin moverse de casa

Las suscripciones de delivery y su éxito entre los consumidores (Crédito: Shutterstock)

En los últimos años se impuso la modalidad de delivery a través de aplicaciones digitales. La celeridad con la que se mueve el mundo se vio beneficiada con esta nueva manera de solicitar lo que uno desea sin intermediarios. La situación tuvo un impacto mayor luego de la aparición del COVID-19 ya que la manera más segura de solicitar cualquier tipo de producto era “quedarse en casa” y suscribirse en diferentes plataformas de pedidos.

De alguna manera, la tecnología se presentó como la protagonista de esta nueva forma de vida. Una alternativa innovadora es la del servicio que brinda la plataforma Siempre en Casa, que realiza entrega de bebidas a domicilio sin costo de envío. Es un e-commerce de bebidas que adoptó el modelo por suscripción y ofrece un novedoso sistema para sus usuarios que les permite armar su propio plan a medida. De esta manera garantiza el ahorro de tiempo y dinero. Los usuarios pueden registrarse en forma gratuita en su página web y seleccionar diferentes planes en los que se permite elegir la cantidad de bebidas que se deseen con packs de 6, 24 o 48 unidades y una frecuencia de entrega cada 2, 4 u 8 semanas. De esta manera, el usuario puede despreocuparse y recibir periódicamente su pedido hecho especialmente para cada necesidad.

Entre sus productos se pueden seleccionar gaseosas, aguas saborizadas, bebidas energizantes, bebidas isotónicas, cervezas, vinos y aguas de diferentes marcas. En la actualidad, las entregas se realizan en la zona del AMBA (Ciudad y Gran Buenos Aires).

El servicio no cobra el envío y permite el pago con tarjetas de crédito y débito (Crédito: Prensa Siempre en Casa)

El proyecto comenzó en 2019, cuando aún no se vislumbraba una pandemia en la que el delivery cobraría tal protagonismo. Entonces, ¿qué los motivó a crear este sistema? “Lo primero que hicimos fue ir a los mercados y hablar con personas que estaban comprando bebidas. Necesitábamos indagar sobre las frustraciones a la hora de comprar para toda la familia o el hogar. Y ahí surgieron dos cosas: trasladar estos productos pesados es muy incómodo, pero también la búsqueda de buenos precios cuando uno quiere stockearse con ellos. Con una suscripción uno se olvida del tema de comprar bebidas y facilita el día a día en un mundo en el que estamos cada vez más ocupados”, comenta Melanie Munzer, CEO de Siempre en Casa.

El servicio no cobra el envío y permite el pago con tarjetas de crédito y débito en planes en los que se congelan los precios por cuatro meses. Cabe mencionar que al ofrecer variados descuentos y promociones, sus precios resultan muy competitivos.

Con todos estos beneficios y con la imposibilidad de salir de casa para resguardarse, los usuarios comenzaron a multiplicarse: “Ya antes de la pandemia tuvimos un crecimiento estable mes a mes, pero debido a este contexto, desde el año pasado, estuvimos resolviendo el problema del consumidor más que nunca. Esto se vio reflejado en el aumento exponencial en 2020, brindando nuestro servicio a la mayor cantidad de hogares posible. Nos enorgullece haber podido ofrecer una solución y que hoy más de 23.000 suscriptores confíen en nosotros”, agrega Munzer.

Los modelos de compra mediante suscripción se multiplican y cada día se suma un nuevo rubro. La característica principal es que permite a los usuarios que consumen un determinado producto o servicio con cierta regularidad, contratar el mismo a través de un pago periódico y despreocuparse por tenerlo siempre disponible. En algunos casos, hasta pueden armar planes a medida según sus gustos y deseos e ir adaptando el servicio a sus necesidades.

La automatización de procesos y servicios ha crecido en los últimos meses (Crédito: Prensa Siempre en Casa)

Esta joven empresa no descansa en la búsqueda de la perfección en el servicio: “Queremos expandirnos a toda Argentina y en especial a zonas más rurales, no solamente enfocarnos en ciudades grandes. Por otro lado, nos gustaría ampliar nuestro surtido con más marcas de bebidas y otras categorías, para que la compra de productos cotidianos sea cada vez más fácil y simple”, concluye la CEO de Siempre en Casa.

La automatización de procesos y servicios es lo que más ha crecido en los últimos meses. Ya no basta con ofrecer una buena prestación puerta a puerta si además no hay un beneficio extra en precio, calidad y rapidez en la entrega. Es el momento de la tecnología y este rubro no es ajeno a ella.