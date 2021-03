Deporte, bienestar, diversión y un paseo por el país

El Abierto de Tortugas, de Hurlingham y el Abierto Argentino de Polo son la fiesta de este deporte (Crédito: Inprotur)

Argentina es un país cuyos encantos pueden descubrirse de diferentes maneras. El deporte es para algunos un tema sensible; protagonista de grandes discusiones que generalmente finalizan con una copa de buen vino y una picada. Los argentinos son famosos por no querer perder a nada y sobre todo en los deportes. Son tan fanáticos de sus equipos que simplemente no soportan una derrota. Es por eso que viajan por el país, de punta a punta para seguir a sus ídolos o para practicar el deporte de sus sueños. Cuando se trata de pasiones, no hay límites que no puedan ser traspasados.

1) El fútbol, no cabe duda de que es el predilecto de los argentinos. Los aficionados miran cada enfrentamiento y asisten a partidos de todos los equipos, inclusive sin ser fanáticos de ellos. Esto no es tan frecuente en otras partes del mundo. En este país se vive con una pasión única; se siguen tantas Copas como existan: Libertadores, América, Sudamericana, el Campeonato Local y la Copa Argentina. Justamente, para esta última los fanáticos de cada equipo viajan por todo el país, ya que los encuentros se disputan en los rincones más remotos. Las últimas finales se llevaron a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas ubicado en el Parque General San Martín de la ciudad capital de la provincia de Mendoza. El fútbol mueve multitudes y no es raro observar micros trasladando a hinchas de los diferentes clubes por las rutas argentinas. Es un ritual que, además de seguir al club de sus amores, les permite recorrer el país y conocer lugares increíbles que de otra manera -a lo mejor- no se les ocurriría visitar.

El fútbol es la pasión de los argentinos (Crédito Inprotur)

2) Hay fanáticos para todos los gustos y cada seguidor tiene un brillo diferente en los ojos cuando alienta a su equipo. El rugby no es ajeno a esto. Los seguidores no se pierden un partido de su club, así deban recorrer Argentina entera. Los torneos de la Urba, el campeonato más antiguo de América, organizado por la Unión Argentina de Rugby son seguidos por miles de fanáticos, sobre todo la Primera División. La UAR, además, patrocina el Torneo del Interior. Este se inició en 1998, con una interrupción de cinco años para regresar en 2009 con todo el empuje de seguidores y amantes del rugby. Las regiones que participan son:

● Centro: una unión cordobesa y santiagueña.

● Litoral: con la unión entrerriana, rosarina y santafesina.

● Noroeste argentino: por las uniones salteña, jujeña y tucumana.

● Nordeste argentino: región compuesta por las uniones de Formosa y Misiones.

● Pampeana: por las uniones de la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata, UROBA y Unión del Sur.

● Oeste: formada por las uniones de cuyo, andina, San Luis y San Juan.

● Patagonia: región compuesta por las uniones de valle de Chubut, Unión Austral, Alto Valle y Lagos del Sur, sumado a Santa Cruz y Tierra del Fuego.





Los seguidores no se pierden un partido de su club (Crédito Inprotur)

3) Argentina tiene una gran cantidad de amantes del tenis. Ese deporte catalogado en otros tiempos como muy individualista, genera intensas pasiones. El escenario perfecto está ubicado en la capital argentina: el Lawn Tenis Club. Por allí pasaron los mejores argentinos de la historia como Guillermo Vilas, David Nalbandian, José Luis Clerc, Juan Martín Del Potro y figuras internacionales de la talla de Boris Becker, Andre Agassi. John McEnroe, Rafael Nadal o el suizo, Roger Federer.

El tandilense, Juan Martín Del Potro es una de las tantas joyas argentinas (Crédito: Inprotur)

Corrientes fue la primera provincia que volvió el tenis luego de la pandemia del Covid-19. Allí, este deporte tiene gran cantidad de seguidores. Es que, si hacemos un análisis minucioso, los tenistas más reconocidos de nuestro país se formaron en diferentes provincias y localidades: Vilas, el “padre del tenis” nació en Mar del Plata, Alberto “Luli” Mancini en Posadas (Misiones), Guillermo Coria en Rufino (Santa Fe), Gastón Gaudio es de Temperley y Guillermo Cañas de Tapiales, ambas localidades de la provincia de Buenos Aires. David Nalbandian de Unquillo y Mariano Puerta de San Francisco, ambos cordobeses. Los últimos grandes del deporte de nuestro país, son los tandilenses Juan Mónaco y Juan Martín del Potro.

Hoy, la joya argentina de este deporte está representada por Diego “Peque” Schwartzman que, luego de memorables victorias, como el Argentina Open en Buenos Aires, se ubica en el noveno puesto del ránking mundial.

4) El básquet es reconocido por su histórica presencia en las provincias argentinas e incluso fue un deporte amateur seguido con mucha pasión por los diferentes clubes locales. Durante décadas reunió a familias enteras en cada club de barrio. Argentina vivió una gran etapa, primero con la camada de Marcelo Milanesio, con dieciséis títulos ganados y luego con la explosión de la Generación Dorada y la presencia de figuras como el bahiense, Manu Ginóbili o el porteño, Luis Scola.

Un poco de historia

En 1928, la Federación Argentina organizó en la ciudad de Buenos Aires el primer Campeonato Argentino de Básquetbol, inaugurando una competencia que se convertiría más tarde en símbolo del deporte amateur. Para entonces, el básquetbol había sido llevado a Córdoba, Rosario, algunas ciudades del norte bonaerense y algunas provincias del noroeste por militantes de la YMCA. También se practicaba en Bahía Blanca donde, según algunos testimonios, era conocido desde 1910. Hoy, no sólo se lo sigue a través de la NBA, sino que muchos clubes, reconocidos por sus equipos de fútbol, armaron un seleccionado de básquet, que año tras año suma más adeptos.

5) El hockey es un deporte que con los años fue creciendo de manera vertiginosa. Las Leonas, el seleccionado femenino sobre césped, lograron lucirse y hacerlo brillar a nivel mundial. De la mano de Luciana Aymar obtuvieron dos Campeonatos Mundiales, siete Champions Trophy, una Liga Mundial, siete Juegos Panamericanos, cinco Copas Panamericanas y tres Juegos Suramericanos, entre otros. Además, alcanzaron el podio de los Juegos Olímpicos en cuatro ocasiones con dos medallas de plata y dos de bronce.

Hoy Córdoba se ha convertido en el semillero de muchos jugadores conocidos. La provincia está muy atenta a este deporte y a través de su Federación de Hockey cuenta con un Programa de Seguimiento Integral Deportivo de alta Competencia.

6) Luego de quedarse con las Medallas de Oro en los Juegos Panamericanos masculinos de 2011 y 2019 y con las de Plata en los femeninos de 2003, 2011, 2015 y 2019, el handball logró la mirada atenta de más de uno. Si a eso se le suma que, a comienzos del 2021, Los Gladiadores, el seleccionado argentino, avanzaron a paso firme, logrando su mejor posición histórica en un Campeonato Mundial, se podría decir que ya no es un deporte para unos pocos. El mundial de handball paralizó al país, que siguió el juego, alentando desde sus casas. Una buena manera de abrirse paso y ganar un lugar en los deportes argentinos.

7) Los fines de semana son los días especiales para las carreras de autos; Turismo Carretera, Súper TC 2000, Top Race y todo lo que se dispute sobre cuatro ruedas. Hay un grupo de fanáticos que no sólo apoyan al corredor, sino que alientan a las distintas marcas que se enfrentan cada torneo. Se enojan con la escudería a veces más que con el piloto.

Lo cierto es que estas carreras también brindan la posibilidad de viajar por todo el país ya que las pistas se encuentran ubicadas en las más bellas geografías locales. El Rally de Argentina es la principal carrera de rally que se disputa en el país. Es un evento, dentro del Campeonato Mundial que reúne corredores y vehículos de todo el mundo. Se disputa enteramente sobre tierra y en la actualidad la carrera tiene como epicentro la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, aunque se ha realizado en Tucumán, San Carlos de Bariloche y Catamarca, entre otros. Es un espectáculo que los argentinos, amantes de todo lo que tenga movimiento, jamás dejan de seguir.

8) Hay provincias que se destacan por ser precursoras de un deporte. Es el caso de San Juan y el carro a vela. Esto tiene que ver con el clima, la calidad de sus suelos o hasta por tradición. La localidad sanjuanina de Calingasta goza del privilegio de albergar lugares paradisíacos, entre los que se destaca el Parque Nacional El Leoncito, gran área natural dueña de uno de los cielos más diáfanos del mundo.

El Leoncito, conservado por años como reserva estricta, está ubicado en la falda occidental de la precordillera. Allí son frecuentes las fuertes ráfagas de vientos secos. El clima es árido. Es muy poco probable la presencia de lluvias. Esta zona posee un cielo transparente y despejado la mayor parte del año. Esto propició la instalación del Complejo Astronómico El Leoncito (conocido como CASLEO) y el Observatorio Carlos Urrico Cesco. En esta zona se practica el carrovelismo desde hace décadas. Este deporte es una suerte de surf a bordo de un carro a vela que, gracias a las ráfagas de viento, que se deslizan en la arena a velocidades cercanas a los 80 km por hora. Es el lugar indicado para vivir una aventura distinta, en un paisaje que parece salido de una postal exclusiva de la tienda local.

El carro a vela tiene sus orígenes por el 1800, en De Panne, Bélgica. Su creador fue un belga que, en los años 70, encontró esta enorme llanura sanjuanina y junto al lugareño “Gringo de Lara”, amante del turismo aventura impulsaron el carrovelismo en Argentina con los primeros campeonatos durante la década del 80. Hoy este deporte se practica principalmente de octubre a marzo.

9) En pleno corazón de la Cordillera de los Andes se encuentran muchos centros visitados por esquiadores de todo el mundo. Para practicar esquí o snowboard se puede recorrer Las Leñas, Penitentes, Caviahue, Batea Mahuida, Chapelco, Cerro Bayo, Cerro Castor, entre muchos otros. ¿Cómo no darse una vuelta para disfrutar del paisaje, recorrer y practicar el deporte?

Las Leñas abrió en 1983 y su nombre tiene que ver con un arbusto desértico Incluso, Las Leñas es el nombre de la montaña que se encuentra frente al centro de esquí, cubierta de “leñas amarillas”. El terreno es muy vertical por eso se dice que es el lugar paradisíaco por excelencia para la práctica del freeride.

10) Buenos Aires no está ajena al deporte. Hay espectáculos que merecen toda la atención por la calidad de lo que brindan. El polo es uno de ellos. Si bien es posible apreciarlo por distintas regiones del país, sobre todo en algunas estancias, el Abierto del Tortugas Club, del Hurlingham Club y el Abierto Argentino de Polo son un atractivo en sí mismos. Es una mezcla de elegancia, camaradería y despliegue de buen gusto que genera un clima especial para disfrutar de una tarde al aire libre rodeado de numerosas familias. Argentina cuenta con los mejores jugadores del mundo como Adolfo Cambiaso, Facundo Pieres, los hermanos Heguy, entre tantos otros.

Los amantes de los deportes viajan por todo el país para practicarlos (Crédito: Inprotur)

Completo el decálogo, va el bonus track que otros deportistas y fanáticos merecen

El norte de Argentina se encuentra compuesto por las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, norte de La Rioja y norte de Santa Fe. El turismo aventura en el norte es una de las opciones más elegidas ya que además de considerarse actividades no convencionales, resultan una opción atractiva para disfrutar de un paisaje colorido.

Los seguidores del turismo aventura cuentan con diferentes pruebas y escenarios. Para los amantes del mountain bike, existen diferentes espacios como en la ciudad de Tafi del Valle, el Valle de la Ciénaga, el dique La Angostura, la Quebrada de San Lorenzo y las impactantes montañas que abrazan constantemente la práctica del deporte.

En Tucumán, el turismo aventura tiene su espacio en la Selva de Yunga Subtropical, elegida por la mayoría de los deportistas. Un paseo en canoa por el Dique Campo Alegre logra crear un ambiente diferente para combinar el deporte con la familia. También hay salidas de navegación, para los más preparados por el río Juramento, el dique Cabra Corral, el río Bermejo, Lipeo e Iruya; todos ubicados en Salta.

La provincia de La Rioja se caracteriza por la práctica de Vuelo Libre (Parapente y Ala delta), trail running y senderismo nocturno. Estas actividades se realizan tanto en el cerro “El Morro”, como en el cerro “De la Cruz”, accediendo a los mismos por diversos caminos y/o senderos, a pie, en automóvil, motocicleta o bicicleta. La más elegida es el vuelo libre, que es una modalidad de vuelo sin motor en la que el piloto despega a pie desde una montaña o remolcado a través de una soga y un torno. A pesar de no poseer un motor, el piloto logra mantenerse en vuelo durante mucho tiempo, e incluso viaja a muchos kilómetros de distancia gracias a las corrientes ascendentes generadas tanto por el viento y el terreno (dinámicas), como por el calor del sol actuando sobre el terreno (térmicas).

Deportes para todos los gustos (Crédito: Inprotur)

El trekking es un deporte para valientes. Dependiendo del terreno elegido, la actividad puede ser más complicada y agotadora. En el Parque Nacional Lanín, en Neuquén hay varios circuitos sencillos: Huechulafquen, cascada El Saltillo y Paimún. Sin embargo también se encuentra el refugio Pared Sur del volcán Lanín (2.300 m). Este es un trekking exigente, pero viene acompañado de un paisaje único. El Chaltén, en Santa Cruz es conocido como la Capital Nacional del Trekking. Con instructores y la preparación adecuada puede ser una buena opción para disfrutar una aventura diferente.

El deporte hace bien para la salud, eso ya está comprobado. Ahora, si a eso se le suman los mejores paisajes y un cálido entorno, se puede encontrar la excusa perfecta para practicar desde ala delta hasta mountain bike. Probablemente la manera más sana de recorrer el país.