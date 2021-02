Se subastó un retrato virtual de Elon Musk por 20 mil dólares en Decentral Games

El cuadro virtual de Elon Musk (Crédito: prensa Decentral Games)

El universo de las criptomonedas está en auge. Poco a poco, los usuarios buscan nuevas modalidades de inversión donde resguardar sus ahorros. Asimismo, la pandemia aceleró la virtualidad de cientos de operaciones. Tanto el eCommerce como el sistema financiero en general adoptaron diferentes métodos digitales durante los últimos meses. Ahora bien, ¿y si a eso se le suma la posibilidad de invertir, participar en un casino virtual y jugar en un solo lugar?

Esa fue la premisa que llevó a la plataforma Decentral Games a diseñar un espacio en el cual los usuarios puedan invertir a través de la criptomoneda $DG, formar parte de una subasta o simplemente entretenerse mediante diferentes juegos en un casino virtual. En ese sentido, una de las actividades más impactantes que se realizó en la web fue la subasta del cuadro virtual de Elon Musk, el magnate sudafricano reconocido en el mundo por ser el director general de SpaceX y la firma Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. En el retrato, que ascendió a una cifra de 20 mil dólares, se puede observar al empresario personificado como el villano de Marvel Comics, Thanos.

Así fue la subasta virtual del cuadro de Elon Musk (Crédito: prensa Decentral Games)

“La venta se realizó en la sala de subastas donde cada usuario podía pujar por el cuadro. Actualmente, el usuario que adquirió el cuadro posee la pieza en su billetera virtual. Para la operación, se utilizó la plataforma OpenSea, la cual representa un mercado de tokens no fungibles”, explica Gabriel Mellace, investor relation de Decentral Games.

¿Qué es un token no fungible? Según señala el experto, “es un tipo especial de criptomoneda que representa algo único, por ejemplo, las escrituras que hoy conocemos de una propiedad podrían estar representadas por tokens no fungibles”. Sin embargo, aclara: “No es como el bitcoin que podemos cambiar unos por otros, cada token no fungible es distinto de otro y nos representa la autenticidad y la propiedad de lo que estamos adquiriendo”.

Una posibilidad de inversión

Dentro de la plataforma, los usuarios también pueden invertir a través de la criptomoneda $DG y contar con la posibilidad de percibir un interés que ronda el 50% anual. “$DG fue diseñada utilizando la red de Ethereum, la cual fijó su máxima emisión en 1 millón de criptomonedas a lo largo de 4 años. Actualmente, hay 150 mil en circulación. En estos momentos, DG cotiza a 134 dólares -o $20997-, tomando como parámetro el dólar contado con liquidación”, indica Mellace.

Dentro del casino, también se expone el famoso auto “Tesla Cybertruck” de Elon Musk (Crédito: prensa Decentral Games)

Y describe: “Esta moneda está orientada a inversores que quieran diversificar su portfolio de criptomonedas más allá de las criptomonedas convencionales, incluyendo una opción de una empresa en crecimiento que tiene el potencial de otorgar grandes retornos. A la vez, está orientada a todos los inversores que son reacios a las criptomonedas como consecuencia de no poder realizar un análisis fundamental de las mismas”.

¿Qué es análisis fundamental? El especialista asegura que cuando se habla de bitcoin o Ethereum, el valor de la moneda está dado únicamente por la oferta y la demanda que haya en el momento. “Si el bitcoin vale $3 mil está bien, y si bitcoin vale $50 mil, también está bien, no hay parámetro de referencia más que intentar tomar de manera cualitativa el grado de adopción, pero solo con eso es muy difícil llegar a una valuación correcta. En el caso de DG, estamos hablando de una empresa, que si bien también está librada a la oferta y la demanda, la firma misma genera ingresos de los cuales es dueña al ser tenedora de esta moneda. Por lo tanto, el valor de la moneda nunca podría caer por debajo de lo que está generando de ingresos, ya que la estaría comprando gratis”, aclara Mellace.

Un casino virtual con juegos y subastas

Por otra parte, Decentral Games ofrece la oportunidad de jugar de forma online en su sitio, donde el usuario debe descargar un administrador de billeteras virtual e ingresar al casino virtual. Dentro del espacio, la persona puede disfrutar distintos juegos como blackjack, ruleta, backgammon, slots y póker. A continuación, cualquier interacción que se realice con los juegos registra operaciones en la blockchain (monedero de criptomonedas).

En el casino virtual los usuarios podrán jugar blackjack, ruleta, backgammon, slots y póker (Crédito: prensa Decentral Games)

“La plataforma creó varios distritos, entre ellos, “Vegas City”, “Fashion District” y “Red Lights District”. Cada uno orientado a una temática distinta. La empresa toma posesión de la gran mayoría de las tierras de “Vegas City” y comienza el desarrollo de casinos de realidad virtual. Para ello, emite $DG con la cual recauda fondos para llevar adelante el desarrollo, y a la vez otorga a los usuarios la posibilidad de ser dueños del casino. Lo mismo ocurrirá en el futuro con los otros distritos del Fashion District”, donde se le otorgará al usuario la posibilidad de realizar una experiencia de eCommerce inmerso en la realidad virtual, replicando la experiencia de caminar por un shopping pero desde casa”, concluye Mellace.

