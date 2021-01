Brunch XL: un recorrido por tres de los mejores locales de la ciudad en busca de sus platos más abundantes

El brunch viene de la fusión entre desayuno (breakfast) y almuerzo (lunch).

Si de gastronomía se trata, el brunch es uno de los inventos más deliciosos y placenteros que surgieron en las últimas décadas. Para los que todavía no lo conocen, se trata de una comida que fusiona comidas dulces y saladas que se pueden encontrar tanto en el desayuno -breakfast-, como en el almuerzo -lunch-. De ahí, el origen de su nombre.

Hoy en día, hay cada vez más locales gastronómicos que se destacan por sus lujosos y exquisitos platos de brunch que incluye: palta, huevo, tostadas, café, jugo de naranja, pizzas y hasta algunos lo sirven con algún aperitivo.

Platos atractivos y sabrosos que dejan el corazón contento a cualquiera que se despierta y comienza el día con estas delicias. Por su popularidad, su auge en la Ciudad de Buenos Aires, y porque todos deben ir al menos una vez a comer un buen brunch, realizamos un recorrido brunchero por los barrios de Saavedra, Nuñez y Belgrano en donde fuimos en busca de las mejores recetas y platos para disfrutar con amigos, familia o en pareja y con el beneficio de poder pagar desde la App Galicia con MODO, la billetera de los bancos.

Galicia MODO - Recorrido Brunchero - inhouse

Moshu

Ubicado en Moldes 3802, este íntimo y familiar local de barrio se destaca por sus tortas artesanales (Ndr: tienen una red velvet única. Un “must” para los golosos) y platos salados. Dentro de su carta, ofrecen un brunch XL en donde el consumidor puede degustar una mini cake espatulada, sandwich de salmón ahumado con queso crema, yogur con granola y frutas de estación, cookies y tostadas con huevo revuelto, además de las brusquetas con palta fileteada y tomates cherry.

Su versión XL está disponible para aquellos que van acompañados, pero en el caso de ir solo o con otra persona, el brunch ´moshudito´ es otra de las opciones para no quedarse con las ganas. A la hora de pagar, el local cuenta con Modo por lo que, no hace falta tener efectivo o tarjetas en la cartera o billetera. Con solo tener descargada la App Galicia en el celular, uno puede pagar a través del código QR o incluso enviar un link por Whatsapp para pedir o enviar dinero desde la agenda de contactos. Ya no hace falta estar haciendo cuentas con los amigos o viendo quién tiene cambio.

Asimismo, otra de las funcionalidades de la app de Galicia es poder escanear la SUBE para cargarle crédito en menos de 5 segundos. Simple, fácil y rápido

Piani

Ubicado en Nuñez, más específicamente en 11 de septiembre al 2600, se encuentra Piani. Un local a la calle donde se entra por un gran pasillo a cielo abierto. Ideal para sentarse a comer en esas mesas en estos días de sol y verano.

Con destellos de elegancia y una cocina a la vista de todos, el local ofrece 5 tipos de brunch en su carta. Desde pizzas individuales con rúcula salmón y un huevo en el centro que cuando se corta, sale la yema, hasta bagels con jamón, queso de burrata y huevo. Para tomar, hay jugos de naranja, café y aperitivos para acompañar este elegante brunch que deleita a cualquiera que le gusta el buen comer.

Adorado bar

La última estación del recorrido brunchero del día es Adorado Bar, ubicado en el corazón de Belgrano -Juramento y Ciudad de la Paz-. Sus techos rojos y blancos lo distinguen de los demás locales de la cuadra. Al entrar, un lugar acogedor con cinco mesas invitan a cualquiera a que pase para ponerse cómodo y deleitarse con el delicioso brunch de comida casera y abundante.

Del lado salado, unas tostadas con jamón cocido y huevo poche, acompañado de un colchón de hojas verdes. Del otro lado, un plato dulce que logró poner una sonrisa en todos los que dieron un bocado: unas espectaculares french toast con nutella y banana que dejan a cualquier goloso con una sensación de placer y con ganas de más.

Luego de realizar este recorrido, uno entiende porqué el brunch es una comida que no para de crecer en el mundo. La posibilidad de fusionar el desayuno con el almuerzo y degustar platos salados y dulces al mismo tiempo da como resultado una obra maestra para los paladares de los consumidores. Ahora sí, es hora de aprovechar el fin de semana, despertarse un sábado o domingo y dirigirse a uno de estos locales para disfrutar de un excelente brunch para acompañar el día.