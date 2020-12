Dejó la cosecha de yerba mate para convertirse en Bicampeón Nacional de Atletismo y ahora sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Aunque apenas tiene 22 años, Agustín Da Silva tuvo que tomar decisiones que cambiaron el rumbo de su vida y en las que la disciplina y la constancia que le enseñó el atletismo tuvieron un rol fundamental.

“De chico todo el tiempo andaba descalzo, no teníamos prácticamente nada porque vengo de una familia muy humilde, donde todo lo material se nos hacía muy difícil”, contó Agustín sobre su vida familiar en Oberá, Misiones, el lugar donde nació.

“Al poco tiempo empecé a trabajar en la cosecha de yerba mate, también empecé a juntarme con amigos, compartíamos bebidas alcohólicas, cigarrillos, me estaba acostumbrando a eso sin saber el peligro que era para mí. La infancia que estaba llevando no era muy linda”, agregó.

Sin embargo, un profesor de educación física lo acercó a una pista de atletismo y ese hecho fue el que cambió las reglas de su juego.

“Tuve que tomar un camino o el otro. Sabía que el camino que iba a tomar no iba a ser fácil porque requiere mucho esfuerzo y trabajo. Pero me di cuenta de que me gusta disfrutar del esfuerzo y decidí ser un buen deportista y mejor persona”, reveló sobre su punto de quiebre.

A partir de su decisión de dedicarse al atletismo, Agustín logró conseguir muchas metas: se convirtió en un deportista en formación para el alto rendimiento deportivo y se especializó en pruebas de pista de 5 mil y 1500 metros, pruebas de Cross Country y también en carreras de calle.

Los logros llegaron al poco tiempo. Agustín entrenó para participar de los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata y se convirtió tres veces en campeón nacional de Cross Country. También ganó dos veces el campeonato nacional de 5 mil metros.

“Fue muy emocionante traer una medalla a mi provincia, que la gente me reconozca y que el pueblo vea que si trabajas lo logras, que no hay excusas”, sostuvo Agustín.

Entre sus próximas metas, Agustín quiere cruzar las fronteras del país y llegar a algún campeonato sudamericano o panamericano y, porque no, a los Juegos Olímpicos. “También sueño con recibirme de kinesiólogo”, contó.

La impronta y constante desafío de Agustín inspiró a la marca Fila a invitarlo a formar parte de su equipo de atletismo. “Vivimos en la carrera y sabemos que todos los que están corriendo quieren cambiar algo, ya sea como una razón o como una consecuencia. Correr es un acto de organización física y mental y Agustín lo demuestra día a día con su historia.”, explicó Milagros García Yañez, responsable de Sportsmarketing de Fila.

Para la marca italiana, la historia de vida de Agustín demuestra que correr tiene un concepto amplio, democrático y plural. La acción de correr no ocurre solo en la calle, sino también en el ‘correr’ de la vida cotidiana y cada persona tiene sus especificidades, problemas, estilos y diferentes motivos para correr.

FILA ideó una nueva línea de zapatillas de running que brindan un mejor desempeño durante la corrida y tiene dos modelos: Racer y Float.

La familia Racer está encabezada por el modelo Racer Silva que se destaca por su nivel tecnológico, con la incorporación de Speed Tech, una placa de propulsión que mejora el rendimiento.

La familia Float es una zapatilla que se destaca por su comodidad. El calzado tiene una tecnología de amortiguación que aporta suavidad y es capaz de un retorno de energía mayor. El diseño de la suela se inspiró en las piedras volcánicas, con una textura e incluso un color creado especialmente para este modelo. Cuenta con tecnología Cage en la media suela para mejorar la estabilidad, evitando esguinces.

Su diseño de capellada es la fusión de dos tejidos: en la parte inferior está confeccionada con mesh, para mayor confort, y en la parte superior, un tejido fusionado, transpirable, para ofrecer mejor sujeción, respirabilidad y facilitar el lavado.