Así es el apoyo que reciben bares y restaurantes por parte de una marca de cerveza

Amén de las cuestiones sanitarias, uno de los coletazos más fuertes del coronavirus lo sufrieron los bares y restaurantes, que por muchos meses debieron permanecer cerrados, o bien buscar alternativas -como el delivery y el take away- tanto para subsistir como para no perder el contacto con su clientela.

Aunque no cuentan con cifras definitivas, un movimiento independiente de gastronómicos argentinos junto con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), analizaron que se cerraron 80 locales gastronómicos por día en todo el país durante los meses más restrictivos de la pandemia.

En ese sentido, Heineken lanzó una activación mundial que llegó a los bares argentinos. “Hoy ves este aviso, para seguir disfrutando de este bar mañana”, dicen las paredes de los bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero también de Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

La campaña forma parte de la activación mundial #SocialiseResponsibly, en la cual Heineken viene trabajando fuertemente desde el inicio de esta pandemia. Se trata de la nueva propuesta de la marca para seguir brindando su apoyo al sector gastronómico, utilizando las fachadas y vidrieras de sus clientes como un espacio de publicidad en vía pública, permitiéndoles a los bares un ingreso extra y alentándolos a mantener sus puertas abiertas.

#BackToBars: así se transformaron las fachadas de los bares en espacios de publicidad

Así, la marca reconfigura su forma de comunicación, migrando su pauta en vía pública directamente como un beneficio a sus clientes. Y es que en Argentina, luego de varios meses de aislamiento, muchos establecimientos gastronómicos se vieron obligados a reducir su estructura, incluso otros tuvieron que cerrar sus puertas. Frente a este contexto, la iniciativa original de Heineken tiene a la Argentina como el primer país del mundo en donde se ejecutó y ya se replicó también en otros mercados a nivel global.

A su vez, Heineken realizó una encuesta respecto a los hábitos a los que obliga la “nueva normalidad”. Un 76% de los consultados dijo estar de acuerdo con las medidas de distanciamiento social en los bares. En tanto, cuando se los consultó si ya habían visitado algún bar desde que reabrieron, el 28% dijo que sí, mientras que el 72% restante no lo había hecho todavía, aunque mostraron ansias de volver a hacerlo. Respecto a qué medidas les gustaría que adopten los bares que aún no visitaron, un 48% pidió que se apliquen reservas online y menú QR, mientras que un 52% sugirió mayores protocolos.

“Hay muchos establecimientos que aún no se han podido recuperar, por eso, tomamos la decisión de transformar nuestra inversión de publicidad en vía pública a las fachadas de los bares, buscando otra forma de acompañarlos durante este contexto tan particular. Con esta acción, y como lo venimos realizando desde el comienzo de la pandemia con la campaña Back The Bars y Compra Futura, buscamos estar cerca del sector gastronómico para alentarlos a mantener sus puertas abiertas. Estas no son acciones aisladas, sino que es nuestro compromiso como marca para seguir, incluso el año próximo, ajustando algunas de nuestras campañas para que sean un medio más de ayuda al sector”, comentó Guadalupe Ries Centeno, Grouper de marcas Heineken en CCU Argentina.

