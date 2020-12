Dirigió una agencia de publicidad durante 20 años, pero la cuarentena la impulsó a escribir cuentos infantiles con particulares moralejas

María Cecilia Miglioranza es de Mar del Plata y, a pesar de haberse dedicado durante más de dos décadas al mundo de la publicidad, decidió que era momento de apostar a su otra pasión: la escritura.

Cecilia supo a los siete años que escribir era lo que le gustaba hacer, y estos meses de cuarentena la ayudaron a alcanzar un objetivo que ya había comenzado en 2018: “Con la pandemia me dediqué más a la escritura, la situación me empujó y me dijo ‘el momento es ahora’. Puse el foco ahí y pude sacar mi tercer libro”, explicó la escritora en diálogo con Infobae.

Este mes, lanzará su nueva obra llamada “Naturaleza, Natural realeza, Natural rareza”, un libro con seis cuentos para niños de entre 6 a 9 años, que tienen como objetivo entretener y dejar una enseñanza o moraleja.

“Decidí llamarlo así porque es la naturaleza la que tiene el mando, es la fuente de todo y también tiene todo lo que es extraño y nos invita a aprender con su encanto. Creo que la naturaleza precisa ser cuidada y estos cuentos son una forma de darle voz para que se exprese. Creo que es muy importante remarcar el valor que tiene la naturaleza y llevarlo a un lenguaje para que los niños puedan verlo y entenderlo fácilmente”, sostuvo la autora.

En un año que estuvo marcado por el encierro, Cecilia quiso realzar, a través de sus cuentos, la importancia de estar en contacto y preservar el mundo natural. “La tarea que realiza la naturaleza es intransferible, prestemos atención”, “¡Convierte los obstáculos en oportunidades y sigue adelante!” y “Estar al aire libre nos hace muy bien, la naturaleza sabe escuchar”, son algunos de los mensajes que dejan los seis cuentos escritos por Cecilia y que pueden conseguirse tanto en formato papel como digital, en su página web.

Otro de los objetivos sobre los que la escritora se centró a la hora de pensar sus cuentos, son las enseñanzas que sus palabras pueden dejar en los más pequeños. “En algunos el mensaje o la enseñanza está a la vista y en otros las palabras se filtran tocando la emoción”, contó.

La importancia de las metáforas- sostiene la autora- es que nos permiten captar profundas enseñanzas en un lenguaje sencillo y fácil de entender.

El comienzo del camino

“En un momento lancé un pedido al universo para así poder encauzar toda esa catarata de escritura en un formato que le sirviera a alguien y entonces me enfoqué y aparecieron los cuentos. Esta serie de libros de cuentos infantiles es lo primero que publico y hay mucho más”, reveló la autora sobre la decisión que la llevó a hacer una pausa en el mundo publicitario y darle un vuelco a su rutina.

El primero de sus libros se lanzó en 2018. En ese momento, Cecilia publicó en versión papel y digital “Cuentos para niños inteligentes”, un compilado de diez cuentos ilustrados con los que buscó generar “el efecto Pigmalión” generando la profecía autocumplida y así influir positivamente en la autoestima de los niños.

La segunda apuesta de la escritora fue en 2019, cuando publicó su libro “Hoy leo yo”, dedicado a niños de 6 a 9 años de edad. Con esta obra, el objetivo de Cecilia fue incentivar a que los niños lean por sí mismos y para ello creó una propuesta escrita en imprenta mayúscula.

“Soy madre y tengo un hijo de 7 años. Me encanta leer cuentos con mi hijo y todo lo que se genera en ese momento de intercambio. No solo es bueno para los niños que el cuento deje un buen mensaje es bueno para todos”, concluyó la escritora.

Se puede seguir a María Cecilia Miglioranza en las redes: Facebook e Instagram.