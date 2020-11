Seguros para bicicletas: cómo contratarlo online en tres pasos y con un 30% de descuento

Ante el “boom” del uso de este medio de transporte y para protegerse de los crecientes robos, BBVA Seguros ofrece distintas opciones para asegurarlas (Shutterstock)

Entre los cambios de hábitos que motivó la pandemia, uno tiene que ver con la locomoción: dada las restricciones del transporte público y la necesidad de practicar el distanciamiento social, la bicicleta se convirtió en uno de los objetos más utilizados y más deseados de los últimos meses. En septiembre, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 114% de viajes en bicicleta con respecto al año pasado. En tanto, durante el primer día del pasado Black Friday, las bicis fueron el producto más buscado según consignó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El reverso de este “boom” es el también creciente robo de las mismas, del que no se registran cifras oficiales actualizadas -generalmente, es un delito que no se denuncia- pero es un tema instalado en la agenda de ciudades argentinas como Buenos Aires, Córdoba -a fines de octubre, ciclistas hicieron una marcha exigiendo seguridad- y La Plata. Claro, no es un fenómeno netamente argentino: por ejemplo, en Nueva York se registró recientemente un incremento del 30% en comparación con 2019; y en Londres, creció un 48% al compararse junio de 2020 con el mismo mes del año anterior.

La circunstancia obliga a pensar en asegurar un bien tan preciado -no sólo sirve para traslados, sino que a la vez es funcional para hacer deporte- y es por eso que los seguros de bicicletas se vuelven necesarios. Así, la propuesta de BBVA Seguros protege al asegurado ante un robo, los daños y la responsabilidad civil.

Con una cobertura y protección las 24 horas, los 365 días del año, está orientada a personas mayores de 18 años que utilizan la bici tanto para hacer ejercicio como para los viajes del día a día. También se puede contratar el seguro para familiares directos.

La cobertura es en todo el territorio argentino y cuenta con la cláusula adicional de incremento anual de capitales asegurados. No posee límite de edad máxima para la incorporación y permanencia del asegurado, sin embargo los mayores de 65 años no cuentan con el seguro de accidentes personales, dándose de baja la póliza accesoria.

Cómo cotizar el seguro en tres simples pasos

A través de un simulador, se puede elegir un plan ideal que se adapte a las necesidades del usuario, con solo tres preguntas:

- ¿Para qué usás tu bici?

- ¿Cuánto te costó?

- ¿Cuándo la compraste?

Una vez respondidas, se podrá elegir el plan, agregando o quitando coberturas según se desee. También está la posibilidad de armar el producto a medida. El paso siguiente es completar los datos personales e indicar medio de pago, para que el seguro quede vigente.

Actualmente, se puede contratar con un 30% de descuento en las 6 primeras cuotas -sobre la prima-, pagando con débito automático con una tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria. Esta promoción será válida hasta el 31 de diciembre inclusive, en toda la República Argentina.

Para saber más sobre las coberturas, exclusiones y otros detalles de los seguros para bicicletas de BBVA, se puede seguir el siguiente enlace.