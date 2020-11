La lotería más grande de Estados Unidos sortea 149 millones de dólares: los 5 pasos para participar

Mientras en Estados Unidos se cuentan los votos de las recientes elecciones que dirán quién es el próximo presidente, la lotería más grande de este país sortea más de US$ 149 millones el sábado 7 de noviembre: “En la semana de las elecciones presidenciales estadounidenses más trascendentales que se recuerden recientemente, nuestros clientes en Latinoamérica se alegrarán de saber que, cuando se trata de la lotería estadounidense, los resultados de los sorteos son inmediatos y definitivos”, comentó el portavoz de TheLotter, Adrián Cooremans.

Además del enorme pozo que sortean, Powerball tiene la ventaja de que se puede participar online: sin salir del hogar.

Para aquellos que se preguntan si pueden jugar al Powerball desde Latinoamérica, esto no solo es posible sino que además es 100% seguro y legal. Esto se debe gracias al servicio de mensajería de boletos de lotería de TheLotter. Así, rompen cualquier barrera geográfica y permiten que personas de cualquier país del mundo participen.

Quién puede jugar a la lotería Powerball

En el pasado, para participar en una lotería, había que estar físicamente en el país del sorteo. TheLotter solucionó este problema por completo al permitir que cualquier persona, de cualquier país del mundo, tenga la misma oportunidad de jugar con la facilidad y conveniencia de la tecnología moderna. Ahora, no hace falta perder tiempo llegando físicamente a una tienda y esperando interminablemente en la fila para comprar el boleto.

En enero de 2016, Powerball repartió el pozo más grande de la historia de US$ 1.600 millones

Cómo comprar boletos

Primero, hay que asegurarse de preparar un método de pago que permita realizar compras online, puede ser una tarjeta de crédito o débito o uno de los servicios de billetera electrónica compatible, la decisión depende completamente de uno.

Luego, se debe acceder a la página del Powerball, elegir los números o, si se prefiere, elegir automáticamente los números mediante la función aleatoria. Una vez realizada la compra, se adquiere el boleto físico con el nombre del comprador. El recibo se escaneará y se subirá a la cuenta personal del jugador.

Los 5 pasos para el premio mayor de US$ 149 millones

1. Entrar a TheLotter y buscar la lotería Powerball.

2. Elegir un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal)

3. Indicar cuántas líneas quieres jugar.

4. Elegir 5 números + 1 número “powerball”

5. Hacer clic en ‘Jugar’ y la participación está garantizada para el sorteo.

¿Qué sucede si alguien gana el premio?

Si se gana un premio mayor, se debe cobrar personalmente, pero las ganancias de premios secundarios se pagarán directamente a la cuenta personal poco después de recibir el premio por parte del operador oficial de la lotería, sin ningún problema. Y 100% sin comisiones.

¿Cómo transferir las ganancias a Latinoamérica?

Para recibir el dinero, simplemente se debe completar el formulario de retiro y enviarlo. Una vez que se apruebe el formulario de solicitud de retiro, se transferirá el dinero a la cuenta. En caso de haber elegido una tarjeta de crédito, débito o una billetera electrónica, los fondos llegarán dentro de las 24hs posteriores a la aprobación de la solicitud.

Si se prefiere una transferencia bancaria para el retiro, se debe tener en cuenta que los fondos pueden tardar hasta 5 días en llegar a la cuenta bancaria.

Desde que se fundó theLotter en 2002, más de 5.5 millones de jugadores ganaron más de US$ 100 millones en premios de lotería. Entre los mayores ganadores de theLotter se encuentran una mujer de Panamá que ganó US$ 30 millones jugando a la Lotería de la Florida, y un hombre de Irak que ganó un premio mayor de US$ 6,4 millones con el Megabucks de Oregón.