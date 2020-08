Apostar al ejercicio en plena pandemia: invirtieron en marzo y así se preparan para la vuelta al entrenamiento

Rodolfo Hyland y Mauricio Lobato crearon un nuevo espacio para la ejercitación y el bienestar corporal

En marzo, la llegada del coronavirus a la Argentina y al mundo desplegó un nuevo panorama. En primer lugar, los ciudadanos cesaron diferentes actividades para evitar así el contagio y propagación del virus. Asimismo, algunos sectores se vieron obligados a cerrar sus puertas durante dicho periodo.

En particular, el rubro de ejercitación y gimnasios permanece cerrado en algunos distritos, pero sin embargo, Mauricio Lobato y Rodolfo Hyland ya preparan su nuevo emprendimiento, GO FIT. En plena pandemia, el coach de crossfit y el empresario decidieron dar marcha a la nueva propuesta pensada para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Mauricio venía trabajando en varios box’s de la zona [Don Torcuato, Buenos Aires] donde percibió las fallas que se cometían en la mayoría de los locales”, explica Rodolfo. Y agrega: “Cuando arrancó la pandemia y todos cerraron, él me contó la idea de realizar algo diferente al resto, desde la planificación para los socios hasta los servicios que podríamos brindar para la mejora”.

¿Qué diferencia a GO FIT? “La calidad humana, transmitiendo los valores perdidos a lo largo de estos años en crossfit, como el compromiso, compañerismo, respeto y superarse en el día a día”, señala Hyland. Además, sus fundadores subrayan valores como la comunidad y familia, disciplina, aprendizaje, profesionalismo, excelencia, perseverancia y sacrificio.

La nueva sede de GO FIT por dentro

Con su primer local situado en Riobamba 2284 -Don Torcuato-, los socios buscan extender su proyecto a todo el territorio nacional. “La verdad como empresario fue un desafío, ya que venía también realizando este deporte y noté las mismas falencias que me indicó Mauricio en la primera reunión que tuvimos, entonces se me ocurrió la idea de duplicar la apuesta y armar un desarrollo a futuro para llevar GO FIT a todo el territorio nacional”, cuenta Rodolfo en diálogo con Infobae.

Además, el empresario tomó al actual contexto como una oportunidad de expansión. “Noté a través de esta pandemia, que muchos locales se estaban quedando en el camino y que era una oportunidad para la expansión”, distingue Hyland.

Y destaca: “Brindando un servicio totalmente distinto al resto, en donde el cliente se sienta como en su casa, incluyendo entrenamiento, un espacio llamado PRX, que estará abocado a la nutrición, kinesiología y fisiatría y un área recreativa”

Invertir en ejercitación en medio de la cuarentena

Una de las preocupaciones de los ciudadanos dentro de esta nueva realidad es la ejercitación diaria, para un equilibrio en el bienestar físico y mental. En esa línea, GO FIT fue diseñado como un programa que se adapta a todas las edades y necesidades de cada persona. “Sabemos que el deporte fortalece el sistema inmunológico y la capacidad metabólica para dar respuestas a enfermedades respiratorias como el COVID-19, y además reduce los niveles de estrés tan altos en la sociedad”, detalla Hyland.

El principal desafío para llevar a cabo el proyecto radicó el armado del local, ya que los proveedores debido a la cuarentena no estaban operando o no daban con los estándares de calidad y/o stock requeridos para la propuesta. De hecho, Rodolfo revela que “hoy día siguen en lista de espera para varios productos que no se fabrican en la Argentina”.

En cuanto a cómo percibe la vuelta a los gimnasios, el empresario asegura: “Sabemos que las personas van a volver con cierto temor ya que el mecanismo de transmisión es el contacto estrecho entre personas, por eso proponemos implementar las condiciones necesarias para reforzar las medidas de prevención”.

Como distanciamiento, limpieza, desinfección y ventilación adecuadas para establecer un entrenamiento seguro y ordenado”, aclara Rodolfo

Poco a poco, diferentes clubes y deportes vuelven a comenzar sus entrenamientos. Como agente fundamental en la salud tanto física como psíquica de las personas, el ejercicio es una actividad importante para contribuir al bienestar corporal. Según indica el responsable de GO FIT, esto se dará con las normas y medidas correspondientes para procurar y preservar la salud de cada individuo.

Para conocer más sobre la propuesta de GO FIT, se puede ingresar al siguiente link.