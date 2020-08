Cuáles son los nuevos insumos para el futuro agrícola y por qué es tan importante invertir en tecnología

Iowa State University

El productor agropecuario necesita obtener buenos resultados en sus cosechas y para ello es fundamental invertir en tecnología y contar con todos los insumos disponibles. Las empresas proveedoras de estos productos se ocupan de satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo soluciones específicas según el problema a resolver.

Afianzar una estructura comercial sustentable en el tiempo no es una tarea sencilla. Tampoco lo es cuando hay que adaptarse a los cambios del mercado. Y menos aún ante una pandemia a nivel mundial que conlleva más incertidumbres que certezas.

Asimismo, el campo avanza a paso firme y apuesta con compromiso a la calidad de su cosecha. El productor sabe que la cantidad de insumos aplicados será fundamental para obtener buenos resultados, pero también es consciente de que su recurso más preciado es el suelo, por eso trabaja en su conservación y sustentabilidad generando negocios en pos de incrementar sus rindes agrícolas.

Para ello, la tecnología aplicada es una pieza muy importante. “Un gran motor en la mejora de rindes es la genética vegetal, que tracciona y amplía las fronteras agrícolas a lugares marginales. También profundiza y genera mayor cantidad de toneladas por hectárea”, señaló Pablo Lafuente, gerente de marketing de Spraytec Argentina.

“La genética es, sin duda, el motor número uno, pero no es el único. Otras tecnologías como la de los fertilizantes, los fitoestimulantes, y los productos biológicos también generan beneficios en las plantas y eso se traduce luego en mayor rendimiento. Por supuesto que los defensivos agrícolas también han avanzado mucho. Además, el control de enfermedades de las plantas ha sido determinante al igual que el control de plagas y malezas”, amplió Lafuente.

Spraytec es una empresa que produce y comercializa fertilizantes foliares. Tiene su casa central en Brasil y una filial en Roldán, provincia de Santa Fe. Desde la compañía se trabaja para obtener beneficios que ayuden al productor con mejores insumos, para adquirir mayor eficiencia y un adecuado cuidado de los recursos naturales. La formulación que ofrece Spraytec está libre de metales pesados y esto optimiza la productividad de cada una de las plantas del lote.

Actualmente está en proceso de ampliación de su planta de producción en Argentina pese a las dificultades que se le presentan en cuanto a reglas del mercado

“Las exportaciones se complican porque el estado interviene todo lo que puede intervenir y traba todo lo que puede trabar, así que probablemente nuestra planta deje de exportar insumos al exterior y eso pase para el mercado de Brasil”, apuntó Lafuente.

Lviv, cerca de Polonia

Lafuente también hizo referencia a la importancia de la fertilización del suelo. En este sentido, señala dos factores importantes a tener en cuenta: por un lado, incrementa la productividad, donde se obtienen mayores rendimientos. Por el otro, trabajar en ello de manera continua implica la reposición de nutrientes del recurso “suelo”, que es una caja de ahorro en el tiempo.

Los arrendamientos en Argentina, al ser de corto plazo, impiden planes y estrategias de fertilización por parte del productor. En estos casos, los nutrientes no están disponibles sino recién para campañas futuras. “El estado debería estar gestionando cómo hacer para dar un paso más en sustentabilidad de la producción agrícola y coordinando entre arrendatarios y arrendadores condiciones más sensatas de plazos de arrendamiento, con planes de fertilización y reposición de nutrientes”, afirmó Lafuente

Dentro de las deficiencias en materia tecnológica que presenta Argentina se encuentra el avance genético. Según explicó Lafuente, al no tener una ley de propiedad intelectual de semillas, algunas empresas dedicadas a la genética de las plantas no traen las últimas novedades al país porque no tienen cómo obtener una retribución por ello.

Además, los eventos biotecnológicos también están frenados porque no hay una ley de semillas que los ampare. Sin embargo, dentro de las tecnologías con las que cuenta, Argentina está al tope mundial en cuanto a fertilizaciones desarrolladas con productos como los de Spraytec, que son fitoestimulanates que generan beneficios mejorando el metabolismo de las plantas y también todos los defensivos agrícolas.

Roberts, provincia de Buenos Aires

Otra de las problemáticas que señaló Lafuente es el tema del agua. “En Argentina se pueden obtener más kilos por metro cuadrado. ¿Cómo? Mejorando la genética y teniendo en cuenta el factor agua. Si tuviéramos una política de riego seria, tendríamos tierras muy productivas que podrían ser una fábrica de granos porque tienen buena luz solar y buenos suelos. Asimismo, el factor irrigación podría ser una gran explosión en Argentina. Nosotros tenemos campos que son muy buenos a la costa del rio pero que sufren constantemente inundaciones, si pudiéramos hacer un sistema de desagüe a nivel de campos enteros tendríamos más suelos y mucho más productivos que los actuales”, manifestó.

La empresa Spraytec ofrece productos disruptivos, que ayudan a otros productos a ejercer mejor su trabajo. Además, existe una relación costo - beneficio que beneficia al hombre de campo. Según Pablo Lafuente, “por cada dólar que el productor invierte en los productos Spraytec, siempre recupera entre 8 y 10: eso es lo que nos motiva, esa es la línea que seguimos cuando pensamos en productos nuevos”.