Coronavirus: qué es una torre sanitizante para manos y cómo funciona

📢 NO TE PIERDAS ESTE NUEVO LANZAMIENTO📢 ONZA PRO de #GrupoEca con infrarrojo y termómetro: 💲42.930 + iva El lavado de manos seguro Modelo ONZA PRO está diseñado con materiales en las proporciones recomendadas por la OMS ✅. El dispositivo está compuesto por un cuerpo en acero inoxidable. En el interior posee un tanque de PVC para almacenamiento de una solución hidroalcohólica (que se vende por separado), compuesta por agua, alcohol y un emoliente finamente clasificado. ➡️Se caracteriza por su activación electrónica automática a través de un sensor de infrarrojo, el cual brinda la aplicación en su cantidad adecuada 👌🏼 Además, cuenta con la tecnología para leer la temperatura corporal del usuario 🌡️ BENEFICIOS: ➤ Diseño estético y práctico ➤ Permite establecer puntos sanitizantes móviles con rapidez y facilidad ➤ Fácil mantenimiento y recarga ➤ Optimiza recursos humanos, ya que permite prescindir de personal abocado a la tarea de sanitización de los visitantes ➤ Evita la interacción interpersonal y el contacto con la superficie del dispositivo