Además, por el lado de Argentina, Mili Menéndez, jugadora de fútbol de la Selección Argentina, participó como figura con su historia personal dentro del video de Latinoamérica: “Cuando era chica no tenía un amor tan puro como jugar al fútbol, dormía con la pelota bajo el brazo. Iba al colegio y mis compañeros me decían que si quería jugar vaya al arco porque el fútbol era para varones. Me encontré con gente que le decía a mi mamá que me cortara el pelo así jugaba en la liga de hombres, gente que se reía porque no me dejaban subir de categoría. Hoy soy futbolista profesional, mundialista y medallista panamericana. Soy más rápida que la desigualdad.”