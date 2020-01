El álbum marca la primera vez en que los miembros del grupo actuaron como productores ejecutivos y realizaron una curaduría de las canciones, entre las cuales se destacan "Hola", "Love Me Tender", "What A Wonderful World", "Smile", "All Of Me" y "The We We Were". Estos éxitos junto a los mejores de su carrera sonarán en el show sinfónico del próximo mes de abril, que además se montará con una producción dramática y sugerente que incluirá bailarines, acróbatas y elementos de video.