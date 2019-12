Además, agregó: “Tenemos una estrategia en It que es la integración de nubes de terceros a nuestra oferta. Por eso, a través de alianzas con empresas como Google, Huawei y Microsoft buscamos que los clientes tengan la mejor solución posible en todo lo que tenga que ver en It. No nos especializamos en nubes, nos especializamos en alianzas con estos partners globales para poder ofrecerle al cliente una solución integral de servicios”, explicó Maldini.