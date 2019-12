El totalmente renovado Jeep Wrangler –uno de los vehículos más icónicos, reconocible por su capacidad off road– combina una legendaria historia con atributos todoterreno inigualables, un verdadero diseño Jeep, un auténtico espíritu aventurero para la libertad de manejo al aire libre, dispositivos eficientes, dinámicas superiores on y off road, y componentes de avanzada tecnología e innovadora seguridad.