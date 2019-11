Teniendo en cuenta la línea de actividades que lleva a cabo Visa en los últimos años, no es casualidad que hayan tomado la decisión de ser parte de este torneo para estar en todos los aspectos de sus clientes. Al respecto, Silvana Antoniazzi, directora Senior de Marketing Cono Sur de la marca, explicó: “Hoy sabemos que el cliente no es solo una persona y tiene una sola faceta, sino que es una persona de familia, que trabaja, que le gusta el deporte, que cuide sus finanzas que se preocupa por su salud. No es una sola cosa todo el tiempo y nosotros queremos ser parte de todos esos momentos de diferentes maneras”.