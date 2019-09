"Hay muchos artistas del pasado que me inspiran: mi abuela me inspira, por ejemplo. Siempre está bueno y siempre se puede aprender del pasado, más allá de que en algún punto no existe y estamos acá en el presente", le dijo Ángela Torres a Infobae. Ella es la cara de la campaña y estuvo disfrutando del evento; también acompañó en el relax del camarín a Ca7riel y Paco Amoroso, minutos antes de que salieran a tocar.