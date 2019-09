El futuro llegó, hace rato, aunque tal vez no como se lo esperaba: los autos no vuelan, no se puede viajar en el tiempo y tampoco es posible la teletransportación, por ahora. Sin embargo, la conexión a Internet se volvió clave para tener más información al alcance de la mano, la cuál puede ser aplicada a distintos aspectos de la vida cotidiana y además favorece al desarrollo de otras tecnologías.