Luego del triunfo de su equipo, Tsunami comentó: "Yo encaré esta serie como la más importante de mi vida, porque no sé lo que voy a hacer en un futuro, si seguir jugando o no. Así que el hecho de haber salido MVP me da más ganas de seguir jugando, de seguir progresando y volver a copa". En cuanto a sus próximos rivales, agregó: "Vemos que Azules no es un rival muy fuerte. Pero lo que realmente nos importa es ganarle el cupo a KLG, eso es por lo que empezamos este proyecto y mi principal sueño".