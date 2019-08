Micaela Vázquez también es capitana adidas Runners y aseguró que el running le cambió la vida: "Se lo recomiendo a todo el mundo, incluso como terapia. Me acuerdo de que al principio no quería saber nada con correr media maratón, lo veía imposible porque hacía cinco cuadras y me cansaba, no podía. Pero es un 'paso a paso', un desafío mental constante, hay que seguir, ser perseverante, tener mucha voluntad. Cuando vas logrando objetivos, te incentivás y querés más".