El 80% de las enfermedades infecto-contagiosas pueden contraerse en el hogar, asegura el trabajo "The role of the home environment in the transmission of infectious diseases", firmado por los médicos Lori Kagan, Allison Aiello y Elaine Larson. Por eso es necesario extremar las medidas de limpieza y desinfección para cortar con el contagio y poder hacer frente al invierno sin generar mayores complicaciones en la salud.