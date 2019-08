"Según las diferentes investigaciones que hemos realizado en general las personas no tienen conocimiento sobre las coberturas de vida. Muchas veces hasta evitan hablar sobre la posibilidad de que les ocurra algo. Al no tener conciencia sobre este riesgo no se advierte la necesidad hasta que alguien les brinda un asesoramiento. Esta falta de cultura hace que en Argentina el porcentaje de personas que tienen esta protección sea muy baja respecto a otros países de la región y más aún respecto de países desarrollados", asegura Gabriela Marchisio, Gerente de Seguros de Personas.