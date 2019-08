theLotter.com no es ni lotería ni sitio de apuestas, sino que es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de theLotter son una prueba de que theLotter es seguro.