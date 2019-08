Por supuesto, no solo los deportes de invierno tienen lugar en los Alpes Europeos. Si bien estos son uno de los principales atractivos, quienes no sepan esquiar, estén cansados o simplemente no lo deseen, pueden disfrutar del denominado 'Après Ski'. Este término significa literalmente "después del esquí" y se refiere al conjunto de actividades sociales que los usuarios pueden realizar en una estación de esquí cuando la jornada deportiva ha finalizado o cuando está cansada de esquiar.