"Hay una entrevista que le hacen a Keith Richards que me parece maravillosa. El periodista le pregunta "So Keith, what´s next?" -¿Qué sigue?-, y él responde "I´m still evolving" -sigo evolucionando-". Esta frase representa el espíritu del nuevo CEO de Grupo Colomé, Matthieu Naef, una necesidad de seguir tomando desafíos, seguir aprendiendo cosas para avanzar.