En materia de financiamiento, el sector de la maquinaria agrícola viene reclamando desde hace tiempo crédito para financiar la comercialización de maquinaria. Para los empresarios si bien existen diferentes líneas que son ofrecidas por las entidades bancarias, "las tasas no resultan convenientes para los productores. El sector estaba reclamando crédito, pero en realidad tenemos que salirnos del tipo de crédito de hoy. Si hablamos del 50%, ya sea subsidiado o no, con esa tasa no convencemos a nadie. Hoy los créditos tienen que ser realmente a una tasa acorde, sin pensar en subsidio, que rondaría el 30%", comentó Raúl Crucianelli, presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).