En el sondeo también se quiso saber qué opinaban los consultados si esos controles pasaban a ser voluntarios. Es decir, que al salir de los locales se les ofrecería realizarse el test sin ser obligación ni condición para retirarse. 8 de cada 10 consultados opinaron que si los controles fuesen voluntarios, la mayoría no se los haría. La diferencia entre conductores y no conductores fue mínima: 77% de los que manejan, 82% de los que no lo hacen, opinaron que estos controlen no serían aceptados.