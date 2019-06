Las energías renovables son las fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. A diferencia de las energías convencionales, no utilizan combustibles fósiles ya que se valen de recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Entre sus mayores beneficios, se encuentra la reducción en el impacto ambiental, ya que al no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. De esta manera, contribuye a la diversificación de la matriz energética de un país.