नया PlayStation Plus: तीन सब्सक्रिप्शन और PS इंटीग्रेशन

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Microsoft के Xbox गेम पास के जवाब में, सोनी ने एक्स्ट्रा और प्रीमियम नामक दो नए मोड के साथ अपनी Playstation Plus गेम सदस्यता सेवा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, कंपनी ने घोषणा की कि वह Playstation Now और Playstation Plus को एक सेवा में विलय कर देगी। वर्तमान Playstation Plus सदस्यता का नाम बदलकर Playstation Plus Essential कर दिया जाएगा। सोनी के अनुसार, यह अन्य चीजों के अलावा, प्रति माह दो डाउनलोड गेम और कई खेलों के लिए ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कार्यक्षमता प्रदान करेगा। नई Playstation Plus Extra सदस्यता PS4 और PS5 के लिए 400 डाउनलोड करने योग्य गेम की एक सूची जोड़ती है, दोनों सोनी की पेशकश और तीसरे पक्ष के साथी डेवलपर्स से। सबसे महंगी सदस्यता, जिसे Playstation Plus Premium कहा जाता है, में आवश्यक और अतिरिक्त स्तरों के सभी लाभ शामिल हैं। क्लाउड स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध PS3 खिताब सहित कुछ 340 और गेम जोड़ें, साथ ही पीएस, पीएस 2 और प्लेस्टेशन पोर्टेबल (पीएसपी) के लिए लोकप्रिय क्लासिक्स की एक सूची, स्ट्रीमिंग के माध्यम से और डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट सर्वर से स्ट्रीमिंग गेम की पेशकश की जाती है, जैसा कि PS4, PS5 या PC के लिए Playstation Now पर पहले की तरह है। इसके अलावा, प्रीमियम सदस्यता में परीक्षण संस्करण शामिल हैं ताकि खिलाड़ी उन्हें खरीदने से पहले गेम को आज़मा सकें। जो उपयोगकर्ता मासिक के बजाय त्रैमासिक या सालाना भुगतान करते हैं, उन्हें सभी सदस्यता पर छूट मिलेगी। PlayStation Plus सदस्यता को एशियाई बाजारों से शुरू होने वाले क्षेत्र द्वारा चरणबद्ध किया जाएगा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप होंगे। अतिरिक्त और प्रीमियम सदस्यता में उपलब्ध शीर्षकों में, सोनी ने उल्लेख किया: “डेथ स्ट्रैंडिंग”, “गॉड ऑफ़ वॉर”, “मार्वल स्पाइडर-मैन”, “मार्वल स्पाइडर-मैन: माइल्स मोरालेस”, “मॉर्टल कोम्बैट 11" और “रिटर्न"। जिन बाजारों में लैटिन अमेरिका सहित PlayStation Now क्लाउड स्ट्रीमिंग सेवाएं नहीं हैं, उन्हें कम सुविधाओं के साथ PlayStation Plus का अधिक किफायती संस्करण प्राप्त होगा। इस मोड को PlayStation Plus Deluxe कहा जाएगा और यह प्रीमियम सदस्यता को बदल देगा। डीपीए