सोनी स्टोर ने PlayStation के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की

सोनी ने घोषणा की है कि उपयोगकर्ता अब सभी आधिकारिक PlayStation माल को ढूंढ पाएंगे सोनी स्टोर, जिसे आप चाहते हैं, उसके साथ उपहार कार्ड और PlayStation Plus सदस्यता साझा करने के लिए।

सोनी ऑनलाइन स्टोर 2019 से संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध है। यह घोषणा क्षितिज कच्चे माल, गुरिल्ला गेम्स ब्रांड के नए उत्पादों के साथ मेल खाती है। लेकिन, अब उपभोक्ता जैकेट, स्वेटशर्ट, फनको पॉप भी खरीद सकते हैं! और अन्य आइटम जो क्षितिज को श्रद्धांजलि देते हैं: जीरो डॉन, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, गॉड ऑफ वॉर या बस प्लेस्टेशन ब्रांड और इसके कंसोल।

सोनी स्टोर पर नए आधिकारिक PlayStation स्वेटशर्ट, टी-शर्ट, बैकपैक्स, शोल्डर बैग, पानी की बोतलें और अन्य उत्पाद आ गए हैं, और अब हर उपयोगकर्ता उन्हें हर जगह ले जा सकता है और साबित कर सकता है कि वे 1994 में पैदा हुए कंसोल के कितने कट्टर हैं।

कंपनी उदाहरण के लिए PS5-प्रेरित बॉम्बर जैकेट, डुअलसेंस वायरलेस कंट्रोलर की उभरा हुआ टोपी, एक इंद्रधनुषी लोगो के साथ एक महिला टी-शर्ट और एक PlayStation बैकपैक, पानी की बोतलें, कैप, आर्ट बुक्स, मग और बहुत कुछ।

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

इसके अलावा, आप $10, $20, $50 और $100 कार्ड दान करके PlayStation के लिए अपने जुनून को साझा कर सकते हैं ताकि अन्य लोग दुनिया के सबसे बड़े PlayStation सामग्री लाइब्रेरी के सभी तत्वों का पूरी तरह से आनंद ले सकें प्लेस्टेशन नेटवर्क।

एक और अतिरिक्त प्लेस्टेशन प्लस 3 महीने और 12 महीने के कार्ड हैं, जो इसके सभी लाभों का लाभ उठाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों के वैश्विक समुदाय के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेलने की क्षमता, मुफ्त मासिक गेम और विशेष छूट शामिल है। प्ले स्टोर।

सोनी ने अपने डिजिटल स्टोर से वार्षिक PlayStation Now सदस्यता खरीदने की क्षमता को समाप्त कर दिया। उन्मूलन पिछले सप्ताह हुआ था जब यह घोषणा की गई थी कि PlayStation Now को नए PlayStation Plus द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें अब तीन स्तर हैं और वर्तमान पीढ़ी के खेल और उससे आगे की सूची तक पहुंच प्रदान करता है।

इसका कारण PlayStation Now के विच्छेदन से संबंधित है। PlayStation Now सेवा के गायब होने और PlayStation Plus Premium सदस्यता में इसकी विशेषताओं के एकीकरण की घोषणा के हिस्से के रूप में, सोनी ने मौजूदा PlayStation Now ग्राहकों को यह सुनिश्चित करके आश्वस्त किया कि भुगतान किए गए PlayStation Now सदस्यता के महीनों को स्वचालित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्लेस्टेशन प्रीमियम के लिए।

PlayStation Now के लिए वार्षिक सदस्यता की लागत $59.99 है और PlayStation Plus Premium की वार्षिक सदस्यता $119.9 है, इसलिए यह उन लोगों के लिए एक बड़ा सौदा था जिनके पास अभी के लिए दीर्घकालिक अनुबंध था।

इस कारण से, और वर्तमान में, PlayStation Now तक पहुंचने का एकमात्र तरीका मासिक सदस्यता के माध्यम से है, जो महीनों पहले भुगतान करने की संभावना को समाप्त करता है। मासिक सदस्यता की लागत $8.99 है और इसे जून में, PlayStation Plus प्रीमियम सदस्यता द्वारा $16.99 से शुरू किया जाएगा, जो कि PlayStation नाउ कैटलॉग से PlayStation 3 गेम तक पहुंच प्रदान करता है।

PlayStation Plus में तीन अलग-अलग सब्सक्रिप्शन मोड होंगे

PlayStation Plus Essential, जो PlayStation Plus की विशेषताओं को बनाए रखता है क्योंकि वे वर्तमान मूल्य के समान मूल्य पर जाने जाते हैं:

- एक महीने के लिए USD$8.99।

- तीन महीने के लिए $24.99।

- एक वर्ष के लिए $59.99।

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा, जो लगभग 400 प्लेस्टेशन 5 और प्लेस्टेशन 4 गेम की एक सूची तक पहुंच जोड़ता है, और होगा लागत:

- एक महीने में 13.99 अमेरिकी डॉलर।

- तीन महीने के लिए $39.99।

- प्रति वर्ष 99.99 अमेरिकी डॉलर।

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

और प्लेस्टेशन प्लस प्रीमियम, जिसमें उपरोक्त सभी और PlayStation 3 से लगभग 300 पिछड़े संगत खेलों की एक सूची शामिल है, प्लेस्टेशन 2, पीएसपी और प्लेस्टेशन, और इसकी लागत होगी:

- एक महीने में 16.99 अमेरिकी डॉलर।

- तीन महीने के लिए $49.99 अमरीकी डालर।

- एक वर्ष में यूएस $119.99।

