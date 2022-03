फर्नांडीज नोरोना ने मुरैना की आलोचना और जनादेश के निरसन के लिए सिरो मुरायामा का पर्दाफाश किया: “आप लोगों को धोखा देते हैं”

लेबर पार्टी (पीटी) के लिए संघीय डिप्टी, गेरार्डो फर्नांडीज नोरोना, सरकार के सभी तीन स्तरों पर जारी रखने के लिए अपनी खोज में राष्ट्रीय उत्थान (मुरैना) के लिए आंदोलन के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक बन गया है, साथ ही साथ जब यह किसी भी राय पर चर्चा करने और अपनाने की बात आती है जो एहसान करता है उन्हें।

18 मार्च के दौरान, विधायक ने नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट (INE) के सलाहकार सिरो मुरायामा को उड़ाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ ट्वीट प्रदर्शित किए, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर चेरी पार्टी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विभिन्न आलोचनाओं को साझा किया 10 अप्रैल को होने वाले अधिदेश का निरसन

अपने पहले संदेश के साथ, चुनाव अधिकारी ने मुरैना के राष्ट्रीय नेता, मारियो डेलगाडो कैरिलो को जवाब दिया, जिन्होंने सामान्य आबादी को “एक बाड़ पेंट करने, एक टारप लगाने या जनादेश निरसन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टिकर छड़ी करने का आह्वान किया।

इसलिए, अपने संदेश में, मुरायामा ने उन क्षणों को याद किया जब INE ने इस राजनीतिक आंदोलन का समर्थन किया, जैसे कि इसके पंजीकरण के साथ, 2018 में संघीय चुनावों का संगठन, जिसमें उसने देश का नियंत्रण प्राप्त किया।

“2014 में मुरैना को रिकॉर्ड किसने दिया था? @INEMexico 2018 के चुनावों का आयोजन किसने किया था? INE कौन प्रत्येक बॉक्स को स्थापित करता है जहां x मोरेना को वोट दिया जाता है? INE मुरैना के नेतृत्व को नवीनीकृत करने के लिए सर्वेक्षण किसने किया था? INE सरकार और मुरैना किस पर हमला कर रहे हैं? हाँ, INE के लिए”, INE के निदेशक ने लिखा।

(फोटो: ट्विटर)

यह वह संदेश था जिसके द्वारा फर्नांडीज नोरोना ने शोषण किया था, क्योंकि उनके सामाजिक नेटवर्क से, पेटिस्टा ने उन्हें इन घटनाओं के नायक के रूप में खुद को स्थान देने की मांग की, एक तथ्य जिसके लिए उन्होंने लोगों को “गद्दार” कहा, क्योंकि उत्तरार्द्ध वह है जो अपने करों के साथ, वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार था उन्होंने अपने ट्वीट में सूचीबद्ध सभी पहलुओं को सूचीबद्ध किया।

“किसने दिया? तुमने कुछ नहीं दिया। आपने न तो रखा, न ही संगठित किया, यह वे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, यह वे लोग हैं जो आपके वेतन का भुगतान करते हैं और यह वे लोग हैं जिन्हें आप @CiroMurayamaINE को धोखा देते हैं”, डिप्टी ने लिखा।

मारियो डेलगाडो ने भी मुरायामा को जवाब दिया। एक निश्चित शब्दों के माध्यम से, उन्होंने पुष्टि की कि यह मेक्सिको के लोग थे जिन्होंने पार्टी को पंजीकरण दिया था, उनके वोट के साथ उन्हें सरकार में ले जाया गया था और यह स्वयं नागरिक थे जिन्होंने नेतृत्व को परिभाषित किया था।

“हम किसकी रिपोर्ट करते हैं? लोकतंत्र के लिए लोगों और गद्दारों के दुश्मनों के लिए। लोकतंत्र लोगों और लोगों का है”, मोरेनिस्टा ने प्रकाशित किया।

मारियो डेलगाडो ने उनके खिलाफ अपने बयानों के लिए चुनावी निदेशक की भी आलोचना की (फोटो: ईएफई/कार्लोस रामिरेज़)

इसके बाद, चुनावी परामर्शदाता ने समाचार पत्र साझा करने का निर्णय लिया, जिसके साथ INE ने मुरैना और उसके सदस्यों से आग्रह किया कि वे जनादेश निरसन को बढ़ावा देने और प्रसारित करने वाले सभी प्रचारों को वापस ले लें।

“@SCJN ने कहा कि पार्टियां जनादेश के निरसन का प्रसार नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि आज @INEMexico ने मुरैना को आरएम को बढ़ावा देकर संविधान का उल्लंघन करने वाले वीडियो डाउनलोड करने के लिए एहतियाती उपाय जारी किया। क्या उनके लिए लोकतांत्रिक खेल के नियमों का सम्मान करना इतना मुश्किल है?” , मुरायामा को साझा किया।

पहले एहतियाती उपाय के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द नेशन (SCJN) ने फैसला सुनाया कि यह प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के लिए संविधान के विपरीत है अधिदेश का निरसन

इस कारण से, उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और सामाजिक नेटवर्क पर पदोन्नति को हटाने का आदेश दिया, साथ ही साथ राजनीतिक प्रचार के प्रसार और जनादेश निरसन के अभ्यास के लिए नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संसाधनों के संभावित उपयोग से बचने का आदेश दिया।

डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पार्टी (PRD) द्वारा नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट (INE) के शिकायत और शिकायत आयोग को सौंपी गई शिकायत का तात्पर्य मेक्सिको NOS NEED V1 और MEXICO NEED US V2 नामक प्रचार के प्रसार के कथित दुरुपयोग से है रेडियो और टेलीविजन के लिए योजनाबद्ध, जो पीआरडी की अवधारणा के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ सामान्य समय में हस्तक्षेप करता है।

