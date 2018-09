"¿Ese que está sentado en primera fila es Eduardo Duhalde? Pero mirá vos. ¿No es el mismo que llegó a la presidencia sin ser electo y en su afán por lograr lo que la gente no le permitió en las urnas se llevó puesta a la democracia aquel fatídico diciembre del 2001? Asentimos con la cabeza como quien sabe lo que sigue. "Miralo al caradura de Duhalde. No sólo es el socio fundador del Club del Helicóptero, sino que nos hizo fumar a cinco presidentes en una semana, para asumir y mentirnos en la cara con aquella frase que quedara para la posteridad Quien depositó pesos, recibirá pesos y quien depositó dólares, recibirá dólares. Si todo hubiera terminado ahí, tal vez hoy sería recordado como un estadista que agarró un fierro caliente. Pero la política argentina permite volver del cinismo como si nada. Y así fue que nos dejó 12 años a los Kirchner -que entre los dos no juntaban 3 votos- y esta semana salió del sarcófago para explicarnos el sentido de la vida. Cada día estoy más convencido de que este país no desapareció de milagro. Todavía estamos a tiempo de que un presidente no peronista termine su mandato y se corte el maleficio". Suena dramático, pero es real.