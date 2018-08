Todavía no se entiende si Miguel Ángel Pichetto lo dijo para calmarla, así el discurso de la ex Presidenta no se transformaba en una cadena nacional de 14 horas como a las que no tenía acostumbrados, o si fue un típico acto reflejo peronista para que no le pegara más. En cualquier caso, al jefe del Bloque se le pasó por alto un pequeño detalle: "¿Se puede ser candidato en un país hasta que haya sentencia firme con principio de cosa juzgada porque rige el principio de inocencia?", acota un reconocido Senador, asiduo habitué de esta emblemática Confitería. Y mientras revuelve su café una y otra vez, se contesta a sí mismo: "En un país normal, obviamente que no, pero en Argentina todo es posible".