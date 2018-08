Aún impresionados por el hallazgo de los cuadernos, nos cuesta creer en la existencia de una lapicera inventada hace años por los servicios con el objetivo de hacerle pisar el palito a presidentes de la Nación, funcionarios públicos, empresarios que siempre vivieron del Estado y demás protagonistas de la escena política, económica y social. Luego de investigar con discreción, dimos con un intendente del conurbano que está a punto sumarse al Programa de Protección de Testigos "No te das una idea la cantidad de decretos que firmé con esa lapicera. La misma que circuló durante años por los despachos de Casa Rosada, con la cual se estamparon miles de cheques, pliegos de licitaciones y obras públicas. Si fuera por mí no me entregaría, pero lo hago porque mi familia sufre mucho esta injusticia, ya que saben que mi intención fue trabajar por la gente humilde y una lapicera endemoniada me llevó a cometer delitos que me hicieron millonario sin buscarlo".