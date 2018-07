Sin lugar a duda, Guibert fue el cerebro de este clan. No sólo vivió hasta los 95 años, estuvo en el entramado de los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, de la crisis del '30, de la llegada de Perón al poder en 1946, sino fue uno de los artífices del Bombardeo a Plaza de Mayo en manos de la Revolución Libertadora de 1955. El más longevo de los illescas estaba en funciones en 1958 cuando asumió Arturo Frondizi y no tuvo el menor escrúpulo en dejar a su nieto, Jacinto Díaz Illescas, no sin antes decirle al oído "Nunca te olvides que los gobiernos pasan y los illescas quedamos. No dudes a la hora de traicionar a quien sea". El sólo hecho de pensar que este país cobijó a seres tan nefastos, nos produce arcadas. Pero no sé de qué nos sorprendemos, tampoco salimos de un repollo.