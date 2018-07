Montes de Oca aclara que no existe ninguna duda de Argentina como Estado independiente. Pero si la soberanía es el poder superior en el orden interno, ¿cuán soberanos somos en torno a temas sensibles, esos que arrastramos durante estos 202 años? "No somos soberanos de nuestro temperamento, ni de nuestras divisiones. Nos gobiernan los fraudes electorales, los extorsionadores que van encapuchados empuñando un palo en la 9 de Julio (qué ironía que la avenida donde nos atrapan a diario lleve el nombre de semejante fecha patria, no?). No somos soberanos del 4º piso de Comodoro Py, ni del sindicalismo que engorda los bolsillos de sus dirigentes, ni de las listas sábanas que esconden legisladores que calientan una silla en el Congreso para votar lo que dice su jefe. Es más, somos tan poco soberanos que nos gobierna una moneda extranjera que marca el estado de ánimo si sube o baja unos centavos".