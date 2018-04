"Se ve que no entendiste cómo funciona esto. Podés escribir lo que quieras, incluso difamarme si te sirve para la nota. Lo que no te voy a aceptar es que no te quedes a comer. Nadie se va de esta quinta con el estómago vacío". Así que apoyé la mochila en una silla, me quedé con la libreta donde fui anotando detalles que después servirían para ilustrar la nota y le di un sorbo a un vino tinto recién servido de un pingüino de los de antes. "Anotá porque se me escapa. Este es el peor momento de la historia del peronismo, pibe. Nunca pasamos por una crisis de identidad tan grande, donde no tenemos un sólo candidato potable, los pocos que hay ahuyentan como la lepra, la candidata que mejor mide abre la boca y retrocedemos 20 casilleros, la renovación tiene más vicios que nosotros y estos chicos de La Cámpora no ganan una elección aunque se presenten con lista única". De golpe aparece esa mezcla de bronca y respeto que existe por Mauricio Macri y Marcos Peña: "Yo pensé que no nos duraban un round pero al final nos hicieron pisar todos los palitos. Cada vez que abre la boca un peronista, el país se pinta un poco más de amarillo".