El todopoderoso continúa. "Tengo tantas preguntas para hacerle a Cristina que no sé por dónde empezar. ¿Armo un partido político o dejo todo el mío y listo? ¿Si lo armo lo puedo llamar Frente para la Victoria? A mi me gusta pero acá me dicen que suena redundante porque vamos a ganar con el 100% de los votos siempre. ¿Mando a componer una marcha como la de Hugo del Carril para impregnarle épica al partido? Los norcoreanos son muy musicales, los conozco bien. ¿Aníbal Fernández hablará coreano o le tengo que poner un traductor? Necesito un cuadro político así, de esos que defienden lo que sea desde que se levantan hasta que se acuestan, sin que se les mueva un músculo de la cara. ¿Me conviene darle personería jurídica a los sindicatos o dejo todo como está? En este país, los camioneros manejan y los maestros enseñan. ¿Le tendré que poner un cepo al dólar así me manejo con uno oficial y con otro blue? ¿Me prestará a la traductora de sordomudos que se pasaba horas haciendo señas sin siquiera ir al baño? Ojo que hablo poco, pero cuando arranco me puedo quedar un par de días", sigue pensando en voz alta este líder carismático que, a pesar de tener un poder absoluto, duda de todo como un niño.