"Sindicatos vs. maestros. Supermercadistas vs. consumidores. Líderes sociales vs. punteros políticos. Gobernadores vs. intendentes. Poder legislativo vs. Poder Judicial. Política vs. ciudadanía. Iglesia vs futuro. Público vs privado. Y así podemos quedarnos a vivir enumerando antinomias que nos definen desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, discutiendo el sexo de los ángeles con tal de no ceder un centímetro. Será por eso que resulta tan gracioso creer que la grieta sólo se da entre los que defienden al gobierno y aquellos que añoran al kirchnerismo. Vivimos inmersos en una división que comenzó con la llegada de los españoles que saquearon a los indígenas, quienes -molestos por la actitud del invasor- saqueaban a los españoles, para luego ser saqueados nuevamente por los primeros y así hasta llegar al día de hoy donde el hurto es parte del ADN argentino" convence este especialista quien -no contento con la aguda descripción de nosotros mismos- asegura que "nos rasgamos las vestiduras por la corrupción al más alto nivel, pero si nos frena un policía por haber cruzado un semáforo en rojo, lo primero que hacemos es intentar sobornarlo para evitar una multa o que nos secuestren el vehículo. No tenemos cura".