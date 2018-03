"Yo a este Farah no le compro un auto 0km que acaba de salir de la concesionaria y anduvo 100 mts empujado a mano por un grupo de monaguillos de la Capilla de la esquina. Antes le pido un análisis de orina y una muestra de sangre por algo muy simple: si un juez que acaba de liberar a uno de los personajes más emblemáticos de la corrupción kirchnerista, no tiene la delicadeza de mirar a cámara durante la entrevista, no puedo creerle nada. Alguien que tiene la conciencia tranquila, pide que lo enfoquen y le habla al país con argumentos, no con evasivas que llevan a pensar que un camión de Juncadella se metió de culata en el garaje de su casa y le bajaron bolsas llenas de guita para que hiciera lo que hizo", continúa cada vez más fuera de su eje este panadero, al cual le pedimos que mida sus palabras porque -después de todo- está hablando de un integrante de uno de los tres poderes más importantes del país. Parece que no surtió efecto el reclamo. "Pero déjense de joder. Nuestra Justicia es un cáncer que está haciendo metástasis y terminará enfermándonos a todos por igual."